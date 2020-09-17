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Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı: AVM’ler açık, okullar niye kapalı?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, "Öğrenciler virüsü toplumdan alıp okula getirebilir. Okulda yayılan virüs, öğrencilerle okuldan topluma geri taşınır" dedi.
Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı: AVM’ler açık, okullar niye kapalı?
17 Eylül 2020 11:18 - Hürriyet, Independent Türkçe
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken AVM’lerin açık, okulların kapalı olmasına yönelik eleştiriler hakkında açıklamalarda bulundu.

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’ye konuşan Özlü, konu hakkında şunları söyledi:

Düğünler serbest; oteller, restoranlar, kafeler, AVM’ler açılmışken okullar neden açılmıyor sözü her ne kadar kulağa haklı gibi gelse de doğru bir kıyaslama değil. Düğünde birkaç yüz-bin kişi birkaç saat bir araya geliyor. Ki orada da önlemler alındı. Daha sıkı önlemlerin alınması gerekiyor. AVM veya otellerde ise karşılaşma çok daha sınırlı. Oysa okullar açıldığında 30 milyon haftanın 5 günü, 6-8 saat, 8-9 ay boyunca, kapalı alanlarda sürekli bir araya gelecek. Yani okullardaki risk, kıyaslanan durumlardan çok daha yüksek. Öğrenciler virüsü toplumdan alıp okula getirebilir. Okulda yayılan virüs, öğrencilerle okuldan topluma geri taşınır. Yani okullar virüs için adeta bir fidelik işlevi görebilir. Bu nedenle tartışma devam ediyor ve çok dikkatli olunması gerekiyor.

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