Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu üyesinden kritik açıklama: İl bazlı sokağa çıkma yasağı şart
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, sosyal medya hesabından korona virüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İpin ucunun kaçtığı yerler var. O illerde sokağa çıkma yasağı şart" ifadelerini kullandı.
Bilim Kurulu üyesinden kritik açıklama: İl bazlı sokağa çıkma yasağı şart
01 Nisan 2020 10:04 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, Türkiye'deki koronavirüs salgınındaki son rakamların kamuoyuyla paylaşılmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ünal'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugün #vaka13531’e yükseldi. Türkiye’de vefat eden toplam vatandaşımız 214. Moral bozmamak gerek. Görünen o ki bu salgın durumu 1-2 ayda bitecek bir olay değil.

İpin ucunun kaçtığı yerler var, o illerde il bazlı sokağa çıkma yasağı şart. Başka türlü salgını önlemek mümkün değil.."

Anahtar Kelimeler:

koronavirus bilim kurulu prof dr necmettin unal

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.