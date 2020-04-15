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Bilim Kurulu Üyesi'nden sağlık çalışanları için 'Dönüşümlü mesai' önerisi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsle mücadele veren sağlık personelinin salgından korunması, motivasyonlarının yüksek tutulması için "dönüşümlü mesai" uygulanmasını istedi. Özlü, "Haftalık dönüşümlü mesai düzenlemesi, kuluçka süresi dikkate alındığında bulaş olan sağlık çalışanlarının tanı öncesinde başkalarına bulaştırmalarının önlenmesi açısından yararlı olacak" dedi
Bilim Kurulu Üyesi'nden sağlık çalışanları için 'Dönüşümlü mesai' önerisi
15 Nisan 2020 09:04 - Yeni Şafak
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kovid-19 ile mücadele veren sağlık personelinin salgından korunması, motivasyonlarının yüksek tutulması için öneriler sundu. Vatandaşların "evden çıkmayarak, sosyal mesafeyi koruyarak, el hijyenine dikkat ederek, zorunlu durumlar dışında hastanelere gitmeyerek" sağlık çalışanlarının korunmasına katkı vermelerini isteyen Prof. Özlü şunları önerdi:

MAKETLİ UYGULAMA

"Sağlık çalışanları Kovid-19, bulaşma yolları, korunma ve salgın kontrolü gibi konularda ve kendi kurumundaki pandemi yönetim planı hakkında bilgilendirilmeli. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, hastadan örnek alınması gibi konularda mümkünse maket üzerinde uygulamalı eğitim verilmeli. Her sabah ekiple sosyal mesafeyi koruyarak bilgi güncellemesi ve motivasyon konuşmaları yapılmalı. "Yaşı ileri, kronik hastalığı ve bağışıklığı baskılanmış tedavi almakta olan sağlık çalışanları Kovid-19 hastaları ve bu hastalara hizmet veren sağlık çalışanlarıyla temas etmemeli. Kovid-19 hastaları ile diğer hastalara hizmet veren sağlık çalışanları ayrıştırılmalı; temasları önlenmeli. Sağlık çalışanlarına işe gelirken ateş taraması yapılmalı."

EKİPMANA DİKKAT

"Kişisel koruyucu ekipman (tıbbi maske, gerekli durumlarda N95 maske, eldiven, tulum, önlük, göz koruyucu, yüz siperliği, yeterli miktarda sürekli olarak temin edilmeli. Sağlık kurumları sürekli ve yeterli havalandırılmalı ve yüzeyler sık ve etkin olarak temizlenmeli el hijyeni için kolay ulaşılabilir imkanlar sağlanmalı. Personel taşıma servisleri ve personel yemekhanelerinde sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı gibi bulaşmayı engelleyici tedbirler mutlaka alınmalı. Sağlık çalışanlarının sadece hastalardan değil; kendi ekip arkadaşlarından da virüsü kapabileceği unutulmamalı."

24 SAATLİK NÖBET OLMASIN

"İmkanlar ölçüsünde esnek ve dönüşümlü mesai uygulanmalı. Haftalık dönüşümlü mesai düzenlemesi, kuluçka süresi dikkate alındığında bulaş olan sağlık çalışanlarının tanı öncesinde başkalarına bulaştırmalarının önlenmesi açısından yararlı olacak. Çalışma saatleri 8 saat, en fazla 12 saat olarak düzenlenmeli; 24 saatlik nöbetlerden vazgeçilmeli. Hastaların tümünün sağlık kuruluşlarına maskesiz girmemesi ve sosyal mesafeyi korumaları sağlanmalı. Sağlık çalışanlarımızdan temaslı olanları, Sağlık Bakanlığının ilgili algoritmasına uygun olarak yönetilmeli. Sağlık çalışanlarımızın ailelerinin korunması için kendileri isterlerse evlerine gitmeden konaklayabilme imkanları sağlanmalı."

Anahtar Kelimeler:

bilim kurulu uyesi kovid-19 ekipman donusumlu mesai

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