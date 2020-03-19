Bilim Kurulu'nda görevli doktorların isimleri ve görevleri

Dünya Sağlık Örgütü Pandemi ilan etmeden çok önce Türkiye, Bilim Kurulu'nu oluşturmuştu.

Bilim Kurulu, Koronavirüs'e karşı tedbirleri almaya da çok önceden başlamıştı.

Peki Bilim Kurulu kimlerden oluşuyor? Bilim Kurulu'nda kimler var?

İşte isim isim Bilim Kurulu'nda görev yapan doktorlar ve görevleri

Prof. Dr. Ateş Kara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları)

Prof. Dr. Levent Akın (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Epidemiyoloji)

Prof. Dr. Tevfik Özlü (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları)

Prof. Dr. Ayşegül Füsun Eyüboğlu (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi- Göğüs Hastalıkları)

Prof. Dr. Recep Öztürk (İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Firdevs Aktaş (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-Emekli)

Prof. Dr. Serhat Ünal (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Alpay Azap (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Yeşim Taşova (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Hasan Tezer (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları)

Doç. Dr. Şebnem Erdinç (Sağlık Bilimleri Üniversitesi- Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Aydın Yılmaz (Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Göğüs Hastalıkları)

Prof. Dr. Rahmet Güner (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Canan Ağalar (Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Müşerref Şule Akçay (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları)

Prof. Dr. Akın Kaya (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi- Göğüs Hastalıkları)

Prof. Dr. İlhami Çelik (Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Levent Yamanel (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları)

Prof. Dr. Zeliha Tufan Koçak (YÖK Yürütme Kurulu Üyesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz (İstanbul Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Prof. Dr. Mehmet Doğanay (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu (Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu)

Doktor Ayla Aydın (Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanı)

Ali Göktepe (Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı)

Prof. Dr. Selçuk Kılıç (Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanı)

Cemil Güneş (Hukuk Müşaviri)

Kurulda yer alan isimlerden bazıları uluslararası alanda da tanınıyor. Bu isimlerden biri daha önce DSÖ'de danışmanlık yapan Prof. Dr. Ateş Kara. Kara, daha önce de ebola salgınıyla ilgili DSÖ'nün 25 kişilik çalışma grubunda yer aldı. UNİCEF'le de çalışmaları olan Prof. Dr. Levent Akın'ın, akut solunum yolu enfeksiyonları üzerine araştırmaları var. Prof. Dr. Ayşegül Füsun Eyüboğlu da TUBİTAK'la çalışmış bilim insanları arasında yerini alıyor.