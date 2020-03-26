Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu'ndan bebek emziren anneler için karar
Bilim Kurulu korona virüse yakalanan annelerin bebeklerini N95 maske ile emzirebileceğini açıkladı.
Bilim Kurulu'ndan bebek emziren anneler için karar
26 Mart 2020 10:45 - Milliyet
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kurulun kararında “Kovid-19 anneden doğan bebeklerin doğum sonrasındaki beslenmesinde, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası otoritelerin (CDC, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) önerilerine göre bebeğin anne ile görüşüldükten ve gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra, önlemler alınarak beslenebileceği belirtiliyor. Eğer anne bebeğini emzirmeye karar verirse, el hijyeni sağlandıktan sonra N95 maske takarak bebeğini emzirebilir. Eğer anne sütünü sağarak vermek ister ise, el hijyenini sağlar, meme başı temizliğini yapar ve cerrahi maske ile sağma işlemini yapabilir” denildi.

Bilim Kurulu, temaslı değerlendirilmesi yapılırken, Kovid-19 pozitif tanısı alan hastanın semptom başlangıcından önceki 48 saatten itibaren temaslılarının temaslılarının da değerlendirmeye alınmasına karar verdi. Kurul, kararında şunları kaydetti:

48 saat kuralı

“Virüsün kuluçka döneminde ve semptom başlangıcından önceki dönemde atılım dinamikleri ile ilgili bilgiler bugün için yeterli değil. Ancak uluslararası otoritelerin (Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ve Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Önleme Merkezi) önerileri çerçevesinde süre 48 saat olarak belirlendi.”

Milliyet'te yer alan habere göre; Kurul, Eczacılar Birliği tarafından değerlendirilmek üzere nöbetçi eczane sayısının salgın boyunca yeterli şekilde arttırılmasını da önerdi. Ayrıca, eczanenin fiziki koşulları dikkate alınarak eczanede bulunacak kişi sayısının sosyal mesafede önerilen bir metreden fazla olma önerisine uyacak şekilde sınırlandırılmasını istedi.

 

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 bebek emzirme n95

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.