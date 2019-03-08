SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bilime ‘kadın eli’değdi : Jacobi ve diğerleri…
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde bilime yön veren kadınlar bilim dünyasına sundukları araştırmalar ile isimlerinden söz ettirmeye devam ediyor. Tüm dünyada kadınların toplumdaki yeri hala sorgulanırken aslında kadınlar yüzyıllardır bilime, öğrenmeye ve tıbba ışık tutmaya devam ediyor
Bilime ‘kadın eli’değdi : Jacobi ve diğerleri…
08 Mart 2019 - NTV
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Dünyayı değiştiren kadınlar kendilerinden sonra gelen nesillere ve özellikle kadın araştırmacılara yol gösterici olmaya devam ediyor. Hala birçok araştırmacı aldıkları ödülleri bilime yön veren kadınlara ithaf ediyor. Laboratuvarlarda, amfilerde ve bütünüyle doğada yer alan kadınlar dünyayı keşfediyor ve birçok bilimsel araştırmaya zemin oluşturuyor. NTV’de yer alan “Dünyayı Değiştiren Cesur Bilim Kadınları”ndan 10’unun hikayesi kadınların bilime katkılarını gözler önüne seriyor…

Maria Sibylla Merian

Doğa Araştırmacısı. 17. Yüzyılda Almanya’da doğdu. Entomoloji (böcek bilimi) nin kurucu isimlerinden. Merian bilimsel araştırma yöntemlerinde özellikle gözlem ve belgeleme de çığır açtı.  Güney Amerika’daki araştırmaları günümüzde hala referans niteliği taşıyor. Portresi uzun yıllar Alman paralarının üzerinde yer aldı.

 

Mary Putnam Jacobi

Modern tıbbın öncü isimlerinden. 19. Yüzyılda dünyanın en prestijli Tıp Fakültesi olan Paris’teki   École de Médecine ihtisas eğitimi için kabul edilen ilk kadın. Okullarını birincilikle bitirmekle kalmadı. Tıp alanında sayısız buluşun sahibi oldu.Tıp fakültesi kuran ilk kadın olarak tarihe geçti.  Kadınların tıp okullarına kabul edilmesi için hayatı boyunca kampanyalar yürüttü. Kadınların siyasal haklarını kazanması için de mücadele verdi.

Rita Levi- Montalcini

Nobel ödüllü İtalyan nörolog. Gelişimsel nöro-biyolojinin  kraliçesi olarak biliniyor. Sinir hücrelerine yönelik yaptığı araştırmalar ile hasarlı omuriliğin tedavisini gerçekleştirdi.  Mucizevi şekilde birçok felçli hastayı yeniden hayata döndürdü. Onun tedavi yöntemleri tıp dünyasında milat oldu.

Nettie Stevens

Amerikalı genetikçi. 19. Yüzyılda yaşadı ve kadınlara yönelik engeller yüzünden bilimsel araştırmalarına ancak 35 yaşından sonra başlayabildi.  Buna rağmen araştırmaları devrim niteliğinde oldu. Cinsiyet kromozomlarının nasıl geliştiğini anlayan ilk bilim insanıydı. X ve Y kromozomlarının tanımlarını bilim dünyasına kazandırdı. Birçok bilim kadını elde ettiği başarıları Nettie Stevens’a atfetti.

Anna Wessels Williams

Amerikalı biyolog. Milyonlarca çocuğun ölümüne neden olan bulaşıcı difteriye karşı ilk etkili ilacı geliştirdi.  Kuduz hastalığının nasıl teşhis edileceğini keşfetti.  İnsanlığa en az Pasteur kadar hizmet etti ama adı bilim çevreleri dışında pek duyulmadı.

Annie Jump Cannon

Amerikalı gök bilimci. Araştırmaları ile günümüzde kullanılan yıldız sınıflandırılmasının temelini oluşturdu. 1941’de öldüğünde yaklaşık 4 bin yıldızı saptamış ve sınıflandırmıştı. Harvard gözlemevinin ilk kadın başkanı oldu. Uzay araştırmalarında birçok çığır açan buluş ona ithaf edildi.

İréne Joliot- Curie

Bilinen adı ile Madam Curie. Eşi ile yapay radyoaktivite ışımasını bulup 1935’te Nobel ödülü kazandı. Araştırmaları kimya alanında yeni bir çağ başlattı.  Fransa’da kadınların oy verme hakkı yokken Curie ilk kadın kabine üyelerinden biri oldu.

Virginia Apgar

Tıbbın anestezi alanını kurumsallaştırdı. Yeni doğan ölümlerini engelleyen uygulamaları başlattı.  Kendi adını taşıyan muayene ve müdahale metoduyla yeni doğanlarda ölüm oranlarını azalttı.  Kalıtsal doğum hasarları ve akraba evlilikleri konusunda yanlış bilinenlerde farkındalık yarattı.  

Hedy Lamarr

Aslında o bir film yıldızıydı. Ama günümüzde kullanılan sayısız aracın da mucidi, fikir annesi hatta patent sahibi.  GPS’in yani küresel yer belirleme sisteminin habercisi olan  frekans atlamalı yayılma spectrumunu geliştirdi.  Bu teknolojinin çalışma prensiplerinde yola çıkarak WİFİ ve bluetooth gibi kablosuz ağ sistemleri bulundu. Lamarr’ın sayısız teknolojik keşfin altında imzası var.  

Marie Tharp

Amerikalı jeolog ve okyanus bilimci. Kıtaların bir zamanlar birleşik olduğu fikri ciddiye alınmazken o bu teoriyi okyanus tabanını haritalandırıp kanıtladı.  Tharp 20. Yüzyılın en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul ediliyor.  Araştırmaları jeoloji okullarında öğretilmeye devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:

bilim dunyasi mary putnam jacobi kadinlar gunu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Hastanesi Sağlıkta Kadın Olmakambulans 112 acilbehçet hastalığı Hulusi Behçetİstanbul Tıp Fakültesi Hülya Kayserili Karabeybilim dünyası Mary Putnam Jacobi kadınlar günüambulans şoförü Büşra Teke Sağlık Bakanlığı ambulansi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca OECD 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Alper CanHacettepe Üniversitesi Yusuf Bayraktar Hukukçu Hekimler Enstitüsü Sağlık Bakanlığı KKK aşısı gürcistan sağlık bakanlığı Canan Karatay Fatih Altaylı bilimsellik makale
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
07/03-10/036. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar GüncellemesiKARDİYOLOJİKIBR
07/03-10/036. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar GüncellemesiKARDİYOLOJİKIBR
14/03-17/034. Psikiyatri Zirvesi & 11. Ulusal Anksiyete KongresiPSİKİYATRİANTA
14/03-17/034. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete KongresiPSİKİYATRİANTA
14/03-17/034. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği KengresiAİLE...ANTA
13/03-17/03Ulusal Akciğer Sağlığı KongresiGÖĞÜS...ANTA
27/03-30/0318. Nefroloji Kış OkuluNEFROLOJİKIBR
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.