Bilime ‘kadın eli’değdi : Jacobi ve diğerleri…

Dünyayı değiştiren kadınlar kendilerinden sonra gelen nesillere ve özellikle kadın araştırmacılara yol gösterici olmaya devam ediyor. Hala birçok araştırmacı aldıkları ödülleri bilime yön veren kadınlara ithaf ediyor. Laboratuvarlarda, amfilerde ve bütünüyle doğada yer alan kadınlar dünyayı keşfediyor ve birçok bilimsel araştırmaya zemin oluşturuyor. NTV’de yer alan “Dünyayı Değiştiren Cesur Bilim Kadınları”ndan 10’unun hikayesi kadınların bilime katkılarını gözler önüne seriyor…

Maria Sibylla Merian

Doğa Araştırmacısı. 17. Yüzyılda Almanya’da doğdu. Entomoloji (böcek bilimi) nin kurucu isimlerinden. Merian bilimsel araştırma yöntemlerinde özellikle gözlem ve belgeleme de çığır açtı. Güney Amerika’daki araştırmaları günümüzde hala referans niteliği taşıyor. Portresi uzun yıllar Alman paralarının üzerinde yer aldı.

Mary Putnam Jacobi

Modern tıbbın öncü isimlerinden. 19. Yüzyılda dünyanın en prestijli Tıp Fakültesi olan Paris’teki École de Médecine ihtisas eğitimi için kabul edilen ilk kadın. Okullarını birincilikle bitirmekle kalmadı. Tıp alanında sayısız buluşun sahibi oldu.Tıp fakültesi kuran ilk kadın olarak tarihe geçti. Kadınların tıp okullarına kabul edilmesi için hayatı boyunca kampanyalar yürüttü. Kadınların siyasal haklarını kazanması için de mücadele verdi.

Rita Levi- Montalcini

Nobel ödüllü İtalyan nörolog. Gelişimsel nöro-biyolojinin kraliçesi olarak biliniyor. Sinir hücrelerine yönelik yaptığı araştırmalar ile hasarlı omuriliğin tedavisini gerçekleştirdi. Mucizevi şekilde birçok felçli hastayı yeniden hayata döndürdü. Onun tedavi yöntemleri tıp dünyasında milat oldu.

Nettie Stevens

Amerikalı genetikçi. 19. Yüzyılda yaşadı ve kadınlara yönelik engeller yüzünden bilimsel araştırmalarına ancak 35 yaşından sonra başlayabildi. Buna rağmen araştırmaları devrim niteliğinde oldu. Cinsiyet kromozomlarının nasıl geliştiğini anlayan ilk bilim insanıydı. X ve Y kromozomlarının tanımlarını bilim dünyasına kazandırdı. Birçok bilim kadını elde ettiği başarıları Nettie Stevens’a atfetti.

Anna Wessels Williams

Amerikalı biyolog. Milyonlarca çocuğun ölümüne neden olan bulaşıcı difteriye karşı ilk etkili ilacı geliştirdi. Kuduz hastalığının nasıl teşhis edileceğini keşfetti. İnsanlığa en az Pasteur kadar hizmet etti ama adı bilim çevreleri dışında pek duyulmadı.

Annie Jump Cannon

Amerikalı gök bilimci. Araştırmaları ile günümüzde kullanılan yıldız sınıflandırılmasının temelini oluşturdu. 1941’de öldüğünde yaklaşık 4 bin yıldızı saptamış ve sınıflandırmıştı. Harvard gözlemevinin ilk kadın başkanı oldu. Uzay araştırmalarında birçok çığır açan buluş ona ithaf edildi.

İréne Joliot- Curie

Bilinen adı ile Madam Curie. Eşi ile yapay radyoaktivite ışımasını bulup 1935’te Nobel ödülü kazandı. Araştırmaları kimya alanında yeni bir çağ başlattı. Fransa’da kadınların oy verme hakkı yokken Curie ilk kadın kabine üyelerinden biri oldu.

Virginia Apgar

Tıbbın anestezi alanını kurumsallaştırdı. Yeni doğan ölümlerini engelleyen uygulamaları başlattı. Kendi adını taşıyan muayene ve müdahale metoduyla yeni doğanlarda ölüm oranlarını azalttı. Kalıtsal doğum hasarları ve akraba evlilikleri konusunda yanlış bilinenlerde farkındalık yarattı.

Hedy Lamarr

Aslında o bir film yıldızıydı. Ama günümüzde kullanılan sayısız aracın da mucidi, fikir annesi hatta patent sahibi. GPS’in yani küresel yer belirleme sisteminin habercisi olan frekans atlamalı yayılma spectrumunu geliştirdi. Bu teknolojinin çalışma prensiplerinde yola çıkarak WİFİ ve bluetooth gibi kablosuz ağ sistemleri bulundu. Lamarr’ın sayısız teknolojik keşfin altında imzası var.

Marie Tharp

Amerikalı jeolog ve okyanus bilimci. Kıtaların bir zamanlar birleşik olduğu fikri ciddiye alınmazken o bu teoriyi okyanus tabanını haritalandırıp kanıtladı. Tharp 20. Yüzyılın en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul ediliyor. Araştırmaları jeoloji okullarında öğretilmeye devam ediyor.