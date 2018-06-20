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Bilimsel araştırmalar orucun kilo vermede etkili olduğunu ortaya koydu
ABD'de yürütülen bir araştırma, günün 16 saati aç kalarak yapılan diyetin kilo vermede oldukça etkili olduğunu ortaya koydu
Bilimsel araştırmalar orucun kilo vermede etkili olduğunu ortaya koydu
20 Haziran 2018 -
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Illinois Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı çalışmada, yaş ortalaması 45 olan 23 aşırı kilolu katılımcı 12 hafta boyunca 16:8 oruç diyetini uyguladı.

AA'nın haberine göre; katılımcılar, saat 10.00'dan 18.00'e kadar istedikleri besinden istedikleri miktarda yedi, günün geri kalan kısmında sadece su ve kalorisi olmayan içecekler içti.

VÜCUT AĞIRLIKLARININ YÜZDE 3'ÜNÜ KAYBETTİLER

Oruç diyeti sayesinde günlük 350 kalori daha az alan katılımcıların 12 haftanın sonunda vücut ağırlıklarının yüzde 3'ünü kaybettikleri ve sistolik kan basınçlarının düştüğü görüldü.

Araştırma ekibinden Krista Varady, "Bu çalışmayla kalori hesabı yapmadan ya da diyetinizden bazı besinleri tamamıyla çıkarmadan kilo kaybetmenin yollarının olduğunu gördük" ifadesini kullandı.

Varady, bu çalışmayla 16:8 diyetinin kilo kaybetmek için önemli bir unsur olduğuyla ilgili bilimsel kanıt elde ettiklerini belirtti.

Araştırmanın sonuçları "Nutrition and Healthy Aging" dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

oruc diyeti krista varady

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