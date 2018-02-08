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Bilimsel araştırmalar söylüyor: Çay içmek kalbe iyi geliyor
RİZE, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Duman, Çin’de 7 yıl süren araştırmalar sonucunda düzenli çay içenlerde kalp rahatsızlıklarının yüzde 10 dolayında daha az görüldüğünün tespit edildiğini açıkladı. Doç. Dr. Duman, “Dünyada yapılan tüm araştırmalar gösteriyor ki çay içmek kalp ve vücut sağlığını koruyor“ dedi.
Bilimsel araştırmalar söylüyor: Çay içmek kalbe iyi geliyor
08 Şubat 2018 -
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RİZE-RTEÜ Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Duman, dünyada çay üzerine yapılan bilimsel araştırma sonuçlarını değerlendirdi. Araştırmalarda düzenli çay içenlerde kalp damar hastalıkları riskinin daha az görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Duman, “Bu araştırmaların birinde koroner arterlerde tıkanmayı önleyebilecek yani kalp damar sertliği değerlendirilmiş. Bu araştırmada düzenli her gün en az bir bardak ve üzeri çay içenlerde kalp damar hastalığı sıklığı daha az görüldü. Kahve içenler ve içmeyenler arasında yapılan araştırmada ise kahvenin bu koruyucu etkisi görülmedi” dedi.

‘ÇAY İÇENLERDE KALP RAHATSIZLIĞI YÜZDE 10 DAHA AZ’

Çin’de 7 yıl süren araştırmalar sonucunda düzenli çay içenlerde kalp rahatsızlıklarının yüzde 10 dolayında daha az görüldüğünün tespit edildiğini açıklayan Doç. Dr. Duman, şu değerlendirmelerde bulundu:

“7 yıllık bir araştırma sonucu çay tüketenler ile iskemik kalp hastalıkları ortalama yüzde 8, major koroner arter olaylarının yüzde 10 daha düşük olduğunu tespit edildi. Bu iki çalışmaya göre çay içmenin kalbe faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Kahve içmenin de bu çalışmalar sonucunda zararlı olmadığını yalnız çay ile karşılaştırıldığında çaya karşı daha faydalı olduğunun da tespit edilemediğini görüyoruz. Muhtemel bu etki çaydaki bileşenlerden olduğunu düşünüyoruz.”

KAHVECİLER ODASI BAŞKANI: ÇAY KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR

Rize Kahveciler Büfeciler ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Alaeddin Turanlı, Türkiye’de üretilen çayın yüzde 46’sının kahvehane ve çay ocaklarında tüketildiğini belirterek ülkede çay içme alışkanlığının yüksek olduğunu söyledi. Turanlı, “Çay çok önemli bir sıcak içeceğimiz. İnsanlarla temasımızda ilk söylediğimiz şey sıcak bir çay. Çay insanlarla bir köprü vazifesi oluşturuyor” dedi.

Rizeliler de çayı ürettikleri gibi kendilerinin de severek içtiğini belirtti. DHA
 

Anahtar Kelimeler:

kardiyoloji bilimsel arastirma cay icmek

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