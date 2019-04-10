SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bilimsel çalışmalar trans yağların alzheimer olma riskini dört kat artırdığını bildirdi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, bilimsel çalışmaların trans yağların özellikle orta yaş ve üzeri kişilerde hafıza kaybına yol açtığını, alzheimer olma riskini ise dört kat artırdığını bildirdi
Bilimsel çalışmalar trans yağların alzheimer olma riskini dört kat artırdığını bildirdi
10 Nisan 2019 - AA Duygu Yener
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ticari olarak üretilen gıda maddelerinin dayanıklılığını artırmak amacıyla endüstriyel işleme tabi tutulan yağlara trans yağ denildiğini ifade ettti. 

Trans yağların kalp sağlığına olumlu etkileri bulunan iyi huylu kolesterol miktarını düşürdüğünü, zararlı etkileri bulunan kötü huylu kolesterol miktarını yükselttiğini ifade eden Bölek, bu durumun koroner kalp hastalığının oluşmasında önemli parametrelerden birisi olduğuna dikkati çekti. 

Bölek, büyük çapta ticari üretimi gelişen margarin endüstrisiyle başlayan trans yağ asit içeriği yüksek yağların, kremalı bisküvi, çikolata, kraker, cips, patlamış mısır, şekerleme, kuru pasta, salata, salata sosu, aperitif yiyecekler, kızartmaların üretiminde kullanıldığını aktardı. 

Gıda maddelerinin depolanması ve işlenmesi sırasındaki oksidasyonla da miktarı artan trans yağ asitlerinin sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunun bilimsel çalışmalarla ortaya konulduğunu ifade eden Bölek, bu yağların günlük alımının olabildiğince düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Bölek, Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) tarafından gıda etiketlerinde trans yağ asitleri içeriğine ait bilgilerin verilmesi gerektiği yönünde tavsiye kararı verildiğini de aktardı. 

"Karaciğer yağlanmasına ve obeziteye neden oluyor"

Trans yağ asitlerinin koroner hastalıklar haricinde birçok hastalıkla da ilişkisinin olduğunu ifade eden Bölek, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalar, trans yağların kanser riskini beş katına çıkardığını, inme riskini artırdığını, gebelik süresini kısalttığını, anne sütünün kalitesini düşürdüğünü, bağışıklık sistemini zayıflattığını, pankreasın insülin tepkisini azalttığını, karaciğer yağlanmasına ve obeziteye neden olduğunu göstermiştir.

Bilimsel çalışmalar, özellikle orta yaş ve üzeri insanların hafızalarını kaybetmelerine neden olan alzheimer hastalığı ile trans yağ asit miktarı arasında pozitif bir ilişki olduğunu, hatta trans yağ asitlerinin alzaymırı desteklediğini belirtmiştir. Trans yağ asidi alımındaki yüzde 20'lik bir artışın alzaymır olma riskini dört kat artırdığı öne sürülmüştür."

Trans yağ tüketen 13-14 yaş arası çocuklarda, saman nezlesi, atopik bozukluklar, alerjik astım ve egzama sıklığının da yüksek olarak saptandığına dikkati çeken Bölek, çocukların sık olarak tükettiği gıdalardan orta boy patates kızartmasında 8 gram, 1 adet donut halkasında 5 gram, 1 adet kekte 4,5 gram, 3 adet kremalı kurabiyede 2 gram, 1 yemek kaşığı margarinde 3 gram, küçük patates cipsinde 3 gram, 1 gofrette ise 3 gram trans yağ bulunduğu bilgisini paylaştı.

Bölek, gıda üretiminde daha sağlıklı yağlar kullanılması gerektiğinin altını çizerek, alternatif olabilecek yolların denenmesi gerektiğini kaydetti. 
 

Anahtar Kelimeler:

trans yag sibel bolek saglikli beslenme alzheimer

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
otizm otizm spektrum bozuklugu gaita nakli fekal mikrobiyota transplantasyonu acil tıp eğitimi İsmail Ağı lilly ilaç Hande Akartuna Jose Daniel Lucas hayvan hakları Veteriner Hekimler Odası Hüseyin Tanrıverdi sağlıkta şiddet Çağdaş Devrim Durak kizamik salginiy new york zorunlu asilama Romosozumab osteoporoz postmenopozal FDA trans yağ sibel bölek sağlıklı beslenme alzheimer kanser testi serviks Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemogram cihazı Harran Üniversitesi Ataman Gönel soğuk plazma Michigan Üniversitesi kalp kapağı Mehmet Özkan trova promete aşı reddi aşılama Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi zalim istanbul sağlıkta şiddet rtük ceza onkoloji kanser Cihangir Özaslan ilaç tedavisi Bilgisayar virüsleri kanser teşhisi doktor enfeksiyon arı Fooyin Üniversite Hastanesi sağlıkta şiddet Konya Numune Hastanesi Tuğba Yılmaz kızamık salgını New York
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
12/04-13/04 Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019 RADYOLOJİ ANKA
12/04-14/04 Hedef Kanser 2019 TIBBİ... KIBR
10/04-14/04 Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi GÖĞÜS... ANTA
10/04-14/04 Türk Toraks Derneği 22.Yıllık Kongresi ACİL TIP ANTA
18/04-21/04 11. Ulusal Artoplasti Kongresi ORTOPEDİ... İZMİ
18/04-21/04 11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 7.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu PSİKİYATRİ ANTA
19/04-21/04 17. Karadeniz Oftalmoloji Derneği Kongresi GÖZ... İSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.