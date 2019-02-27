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Bilimsel rapor: Obezite ve beslenme yetersizliği küresel salgın
Dünyanın en saygın bilim dergilerinden Lancet'te yayımlanan raporda, birbirinin hem nedeni hem de sonucu olarak gösterilen obezite, beslenme yetersizliği ve iklim değişikliği, "küresel salgın" olarak nitelendirildi.
Bilimsel rapor: Obezite ve beslenme yetersizliği küresel salgın
27 Şubat 2019 - AA
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Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel hastalık yüküne ilişkin 195 ülkeyi kapsayan araştırmada, dünyada 2,1 milyar insanın "fazla kilolu" ve 650 milyon kişinin "obez" olarak tanımlandığını söyledi.

Dünyanın en saygın bilim dergilerinden Lancet'te, geniş katılımlı uluslararası komisyon tarafından obeziteye ilişkin yeni araştırma raporu yayımlandığını bildiren Yıldız, "Raporda, obezite, beslenme yetersizliği ve iklim değişikliği, ilk kez birbiriyle ilişkili ve birbirini olumsuz etkileyen problemler olarak belirtildi ve bu durum küresel salgın (global sindemi) olarak tanımlandı. Böylece ilk defa bilimsel platformda ayrı ayrı üç faktörün birbirinin hem nedeni hem sonucu olabildiği ve bunun küresel bir salgın olarak nitelendirildiği kayıt altına alındı." diye konuştu. 

Raporda, her insanı, ülkeyi ve bölgeyi etkileyen bu salgının altında yatan en önemli faktörlerin gıda, tarım, ulaşım, şehircilik ve toprak kullanımı başlıkları altında toplandığını anlatan Yıldız, "Çözüm için bu faktörleri dikkate alan acil ve sürdürülebilir çözüm planı ve uluslararası iş birliğinin gerektiği vurgulandı." dedi.

Son 10 yılda yapılan araştırmaların, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerinde çok önemli etkileri olduğunu gösterdiğine işaret eden Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Özellikle düşük-orta gelir seviyesindeki ülkelerde gıda üretiminde azalma, kuraklık ve sel gibi afetler, gıda kaynaklı ve mikrobik hastalıklar nedeniyle azalan gıda güvenliği hem beslenme yetersizlikleri hem de obezitenin görülme sıklığını artırdı. Buna karşılık obezite sonucu insanların artan enerji ihtiyacını karşılamak için daha fazla işlenmiş gıda, et ve hayvansal besin üretimi ile motorlu taşıt kullanımı sera gazı etkisini artırarak iklim değişikliğini tetikledi. Böylelikle obezite, beslenme yetersizliği ve iklim değişikliğinin oluşturduğu üçlü küresel salgın 21. yüzyılda hem insan sağlığı hem de dünya ekosistemi için en büyük tehdit olarak karşımıza çıkıyor." 

"Obezitenin yıllık maliyeti 2 trilyon doların üzerinde" 

Prof. Dr. Yıldız, obezitenin dünyanın bütün bölgelerinde artış gösterdiğini, son 30 yılda bu salgını önleme adına birçok uluslararası kuruluş ve ülke tarafından kanıta dayalı sağlık düzenlemelerinin kabul edildiğini ancak bunlara rağmen uygulamada anlamlı ve ölçülebilir başarı elde edilemediğini söyledi. 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, obezitenin Tip 2 diyabetin yüzde 44'ü, koroner kalp hastalıklarının yüzde 23'ü ve çeşitli kanserlerin yüzde 7-41'inin gelişiminden sorumlu olduğunu anlatan Yıldız, her 10 obezden 8'inde uyku problemlerinin bulunduğunu belirtti.

Yıldız, obezitenin yıllık maliyetinin 2 trilyon doların üzerinde olduğuna dikkati çekerek, "Bu rakam dünya gayrisafi hasılasının yüzde 2,8'ini oluşturuyor." bilgisini verdi.

Obezite her yönüyle masaya yatırılacak 

Yıldız, Hacettepe Üniversitesince yarın gerçekleştirilecek Prof. Dr. Şeref Zileli'yi Anma ve Hacettepe İç Hastalıkları Günü kapsamında "Her Yönüyle Obezite" başlıklı panelde, açıklanan raporun tüm detaylarıyla ele alınacağını kaydetti.

Uluslararası katılımın da olacağı programda, HÜ bilim insanlarınca sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın öneminden risk faktörleri, hastalıkların yönetimi ve cerrahi yöntemlere kadar obezitenin enine boyuna konuşulacağını belirten Yıldız, bu kapsamda obeziteye ilişkin son bilimsel çalışmaların da masaya yatırılacağını sözlerine ekledi.

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1) Coşkun Marşap (Uzman hekim)
27.02.2019 16:35:47
Son 20 yılda çağın vebası stres deniliyordu ama artık bu deyim yerini hızlı adımlarla obezite ,yanlış beslenme, hareketsizlik olarak değiştirmeye başladı .Acil önlemler alınmazsa ülkemizde çok ciddi sonuçlara ve ekonomik kayıplara yol açacak gibi duruyor.Obezite ile sadece sağlık bakanlığı değil diğer bakanlıklar ve kurumlarında ortak hareket edip ivedi önlemler alması gerekiyor.En başta biz okullarımızda sporu yaygınlaştırmalı ve her gence bir spor branşında eğitim vermeli spor bilincini yerleştirmeliyiz.Özellikle spor sahası yürüyüş alanı olmayan yerlere yeşil alanlar açılmalı beslenme alışkanlıklarımızı eskiye döndermeliyiz.
People
1
2) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
27.02.2019 12:44:42
Biirileri fazla yiyor ki diğerlerine kalmadığından beslenme yetersizliği oluyor gibi espiritüel bir düşünce insanın aklına geliyor. Eski Almanya başkanlarından birisinin Afrika’da yaşadığı bu olay dünyada adaletsizliğin diz boyu olduğunun en güzel göstergesi
People
2
3) Coşkun Marşap (Emekli uzman doktor)
27.02.2019 12:41:25
Artık her üç kişiden biri fazla kilolu ve obezite hızla artış gösteriyor.Nasıl engel oluruz bunları aşağıda maddeler halinde sıralıyorum: 1.Atalarımız cumhuriyet ilanından sonra okullara beden eğitimi dersi koymuşlar sağlam kafa sağlam vücutta bulunur demişler.Dünyada tek beden dersi olan ülkeyiz bu ders sayısını gereksiz dersleri eleyip haftada 4 saate çıkarmalıyız.2. şeker,tuz ve un tüketimini azaltıcı önlemler almalıyız. 3.Okul kantinlerinde hazır gıda satışını engellemeliyiz. 4.Hazır ve ambalajlı gıda tüketiminin zararları iyi anlatılmalı 5.Spor yapılması ve egzersiz için semtlerde yürüyüş parkurları ve yeşil alanlar açılmalıdır.6. Tütün ve alkol kullanımını azaltmak in önlemler artırılmalıdır.7.Nişasta bazlı şeker üretimi hızla yüzde 1 in altına çekilmelidir.Tüketimi azaltılmalıdır.
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