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'Bilinçaltı temizliği' tartışması..Hekim olmayan kişilerce yapılıyor; tanı koyup tedavi ediyorlar!
Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Kemal Sayar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde 'bilinçaltı temizliği', 'bilinçaltı yıkama' gibi sözler çokça duyulur oldu. Bu fiyakalı ifadelerin psikiyatri ve psikoterapide yeri yok. Aman dikkat. Size çabuk, şipşak çözümler vaat edenler aslında hayal satıyor olabilir" ifadelerini kullandı.
'Bilinçaltı temizliği' tartışması..Hekim olmayan kişilerce yapılıyor; tanı koyup tedavi ediyorlar!

Peçe takarak yüzünü gizleyen bu kişiler kuantum’ ve ‘bilinçaltı’ seminerleri veriyor, ‘Kuantum’ ve ‘bilinçaltı’ temizliği yönteminde uzman olduklarını iddia ediyorlar

14 Nisan 2022 13:21 - Milliyet Mert İnan
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Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Sekreteri Dr. Emre Mutlu ise, ruhsal hastalık tanısının hekimlere verildiğini, bilinçaltı resetleme gibi bir yöntem olmadığını belirterek, “Maalesef hekimlik yetkisi olmayan kişilerin ruhsal, zihinsel sorunlara tanı koyup tedavi uygulamalarına girişmeleri artık halk sağlığını tehdit eder duruma geldi. Bu konudaki yasal düzenlemelere karşın denetimlerin zayıf olması ve bazı yayın organları veya sosyal medyada yapılan çeldirici tanıtımlar sorunu büyütüyor" dedi.

'Şarlatanlığın dibidir'

Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Kemal Arıkan da, yaşam koçu veya kişisel gelişim uzmanı etiketiyle ‘bilinçaltı temizliği’ iddialarının saçmalıktan öte bir anlam ifade etmediğine dikkat çekerek, “Ortaya attıkları bilim dışı söylemler şarlatanlığın dibidir" ifadelerini kullandı.

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Armağan Samancı, "Eskinin muskacı ve üfürükçülerinin yerini psikiyatrist olmayan şifa simsarları almaya başladı" derken, Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sibel Çakır ise, "Vatandaşlarımız bilinçaltı temizliği, nefes terapi gibi söylem ve bilim dışı yöntemlere itibar etmemeli” uyarısı yaptı.

Sosyal medyada çok popülerler

‘Kuantum’ ve ‘bilinçaltı’ temizliği yaptını iddia eden Eylem Amine Altunbilek, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden bir haline geldi. Yaptığı paylaşımlarda peçe takarak yüzünü gizleyen Altunbilek, kuantum’ ve ‘bilinçaltı’ seminerleri ile milyonlarca lira kazanıyor ve lüks bir yaşam sürüyor. 

‘Kuantum’ ve ‘bilinçaltı’ temizliği yönteminde uzman olduğunu iddia eden bir başka isim ise Tuğçe Işınsu. Kendisini 'Spiritüel danışman ve yaşam koçu' olarak tanımlayan Tuğçe Işınsu, çıkardığı bir kitabının tılsımlı olduğunu iddia etmiş, "Bu kitap tılsımlı" ve "kişiye özel" diyen Işınsu'nun sözleri sosyal medyada tepki toplamıştı.

Anahtar Kelimeler:

bilincalti temizligi psikiyatri hekim psikoterapi turkiye psikiyatri dernegi

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