'Bilinçsiz kullanılan zayıflama hapları ölümcül akciğer tansiyonu sebebi'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nesrin Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek tansiyon denildiği zaman akla ilk gelen tablonun kalpten çıkan ana atardamardan tüm vücuda yayılan damarlardaki kan basıncının arttığı hipertansiyon olduğunu söyledi.

Kola takılan tansiyon aletleriyle basitçe tespit edilen bu durumun kalbin sol yarımıyla ilgili bir hipertansiyon olduğunu aktaran Öcal, kalpten çıkan diğer bir önemli atardamarın ise sağ kalpten ayrılıp akciğerlere oksijenlenmesi için kan taşıyan ana akciğer atardamarı (pulmoner arter) olduğunu kaydetti.

Öcal, bu damarın yüksek tansiyonuna da toplumda akciğer tansiyonu olarak bilinen "pulmoner hipertansiyon" denildiğini dile getirerek, bu tablonun kalbin daha ağırlıklı olarak sağ yarımıyla ilgili olduğunu, tanısının daha zor, tedavisinin de diğerinden çok farklı olduğunu kaydetti.

Pulmoner hipertansiyonun tanı konulmayıp tedavi edilmediği taktirde normal hipertansiyondan çok daha tehlikeli ve ölümcül bir tablo seyrettiğini vurgulayan Öcal, şu bilgileri verdi:

"Egzersizle artan nefes darlığı, çabuk yorulma, halsizlik, göğüs ağrısı veya göğüste sıkışma hissi, karında şişkinlik, egzersiz yaparken bayılma, çarpıntı, ayak bileklerinde şişkinlik, dudaklarda ve parmak uçlarında morarmalar görülebilir. Kişinin efor kapasitesinin sağlıklı yaşıtlarına göre az olması uyarıcı bir bulgudur. Benzer şikayetler KOAH, astım gibi akciğer hastalıklarında ve kalp damar hastalıklarında da görülebildiği için tanı kolayca gözden kaçabilir. Bu sebeple ufak bir fiziksel aktiviteyle bile bahsettiğimiz şikayetleri yaşayan kişiler akciğer tansiyonu yönünden mutlaka araştırılmalıdır."

Öcal, akciğer tansiyonunun oldukça geniş bir hasta grubunu kapsadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bunlar içerisinde bizzat doğuştan ya da sonradan gelişen kalp hastalıklarının yanı sıra, kronik akciğer hastalıkları ve romatizmal hastalıklar da vardır. Hiçbir sebep bulunamayan grup ise azımsanmayacak bir sayıyı kapsamaktadır. Diğer yandan bazı toksinler ve madde kullanımları da doğrudan akciğer tansiyonuna neden olabilir. Bunlardan en çok bilinenleri amfetamin, kokain gibi narkotik maddeler ve son yıllarda bilinçsizce kullanımı artan zayıflama haplarıdır."

Doç. Dr. Öcal, akciğer tansiyonunu tansiyon aletiyle ölçmenin mümkün olmadığını aktararak, şüphelenilen hastalarda önce bir kalp ultrasonografisiyle (EKO) kalp fonksiyonlarının incelenip akciğer basıncının kabaca değerlendirilebildiğini ifade etti.

Öcal, "Sonuç olarak, pulmoner hipertansiyon erken tanı ve doğru tedavi ile büyük oranda kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Sebebi tam olarak açıklanamayan nefes darlığı çeken kişilerin bu açıdan mutlaka tetkik edilmesi gerekir." diyerek, sözlerini tamamladı.