Bilkent Şehir Hastanesi günlük 8 bin hasta kabul ediyor

Sabah Gazetesinden Barış Şimşek'in haberi:

Başkan Erdoğan'ın gurur projesi şehir hastanelerinden Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olan Bilkent Şehir Hastanesi, açılışının yapıldığı 14 Mart'tan bu yana geçen bir aylık sürede hizmet rekoru kırdı. Yapımı yaklaşık 3 yıl süren ve 1.3 milyar dolarlık yatırımla kullanıma açılan hastanede tüm taşınma işlemleri haziran ayında tamamlanacak. CCN Holding CEO'su Murad Bayar, kampüse toplam 6 hastanenin taşınacağını ifade ederek, "Üçüncü hastane olarak bu hafta Numune taşınacak. Şuan günlü hasta kabul sayısı 8 binlere çıktı. Atatürk ve Yüksek İhtisas'ın taşınmadan önceki hacmini geçtik." diye konuştu.

BiR GÜNDE MR ÇEKİMİ

Şehir hastanelerinde hasta garantisi diye bir şeyin olmadığını söyleyen Bayar, "Bizim için belli hizmetlerde yalnızca garantiler var. Burada var olan hastaneler kapatılıyor, hastalar buraya yönlendiriliyor ve haliyle devletten alacak diye bir şey olmuyor. Son teknoloji teknik altyapı sayesinde MR çekim randevusu bir günde gerçekleştirilebiliyor" dedi.

YENİLİKÇi ÇÖZÜMLER

Hastanenin son teknoloji cihazlarını temin eden GE şirketi sağlık genel müdürü Yelda Ulu Colin ise kampusta meme kanserinin erken teşhisi için özel olarak tasarlanmış mamografi sistemi, düşük doz teknolojisiyle üstün görüntü kalitesi sunan ve saniyeler içinde tek kalp atımında kardiyak çekimleri yapabilen bilgisayarlı tomografi gibi yenilikçi çözümler sunan cihazlar olduğunu anlattı.

2 BİN 500 YENİ İSTİHDAM

Hastanenin yapımında rol alan şirketlerden CCN Holding'in sağlık genel müdürü Timur Balta ise doktor ve hemşire haricinde hizmet alanları için bugüne kadar 2 bin 500 kişilik istihdam yarattıklarını kısa süre içerisinde ek 2 bin 500 kişi daha istihdam edeceklerini ifade etti.