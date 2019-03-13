Bilkent’e Avrupa’nın en büyük laboratuvarı kuruldu

Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük ‘Kamu-Özel İş Birliği’ projesi olan ve CCN Yatırım Holding tarafından 1,1 milyar Euro’luk yatırımla hayata geçirilen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’in tüm laboratuvar sistemleri Siemens Healthineers Türkiye tarafından kuruldu. Yüksek standartlarda bir altyapıya ve son teknoloji ürünü tıbbi cihazlara sahip olan laboratuvarda, günde ortalama 130 bin, ayda ise 3 milyonun üzerinde testin çalışması planlanıyor. Ayrıca laboratuvar sayesinde rutin test işlemlerinin hepsi aynı gün içinde sonuçlandırılacak ve genetik tetkikler için yurtdışına numune gönderilmesine gerek kalmayacak.



Siemens Türkiye’nin Bina Teknolojileri alanındaki çözümleri de sağlık kampüsünün dijitalizasyonu ve otomasyonuna ciddi katkılar sundu. Öne çıkan uygulamalar arasında; merkezi izleme ve yönetim uygulaması, güvenlik ve alarm sistemleri, yangın güvenliği sistemleri, yeni doğan servisi-bebek emniyeti, geçiş izin ve kontrol sistemleri, hemşire çağırma servisi, ameliyathane otomasyonu ve network altyapısı yer alıyor. Ayrıca hastanedeki tüm sistemlerin tek bir çatı altında Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile eş güdümlü ve entegre şekilde çalışmasına olanak sağlandı.

“Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük Kamu-Özel işbirliği projesine teknolojilerimizle katkı sunmaktan gurur duyuyoruz”



Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, sağlık kampüsüne sundukları katkılarla ilgili şunları söyledi: “Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’te Siemens Healthineers olarak Avrupa’nın en büyük laboratuvarını kurarken Siemens Bina Teknolojileri ile de en kapsamlı bina teknolojilerini kullanarak geleceğin sağlık kampüsünü inşa ettik. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da yeni kurulmaya başlanan öncü laboratuvar sistemlerini buraya getirdik. Bu sağlık kampüsündeki laboratuvar hizmetlerimizin önümüzdeki beş yılda 50 milyon kişiye fayda sağlamasını öngörüyoruz. Ayrıca güvenlik, iklimlendirme ve otomasyon alanlarında öncü bina teknolojilerimizle, yüksek enerji verimliliği, çalışan ve hasta konforu sağlıyoruz. Tüm bu teknolojilerimizle ülkemizin sağlık alanındaki en büyük Kamu-Özel işbirliği projesine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz.”



Laboratuvar hizmetlerinde hız ve hasta konforu artıyor Siemens Healthineers’ın dünyanın önde gelen büyük laboratuvarlarına yeni kurmaya başladığı yeni nesil immünoassay ve klinik kimya sistemleri bu laboratuvarın en önemli parçasını oluşturuyor. Otomasyon sistemiyle entegre çalışan son teknoloji sistemleri sayesinde de kalite, takip edilebilirlik ve verimlilik artırılırken, hasta sonuçlarında, yüksek tutarlılıkta öngörülebilir sonuç verme sürelerine ulaşılıyor. Merkez laboratuvarın ana bölümleri, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Genetik ve Tıbbi Patolojiden oluşuyor. Bu bölümlere ek olarak, Tüberküloz ve Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Doku Tipleme Laboratuvarı, Seroloji ve Sitogenetik Laboratuvarları da bulunuyor. Özellikle geniş test panelleri, dijital numune takibi, örnek vaka izlenebilirliği, otomasyon sistemi gibi özellikler hastane kapsamındaki akıllı laboratuvar sistemlerinin temelini oluşturuyor.



Bu sayede;



• Bir hastadan alınan tek tüp numuneyle rutin biyokimya, hormon, hepatit paneli, spesifik hormon ve alerji testleri üzerinde çalışılabilecek. Böylece daha az kan numunesi alınarak hasta konforu artırılacak.



• Rutin test işlemlerinin hepsi aynı gün sonuçlandırılacak ve hastaların sonuçlarını almak için ertesi gün hastaneye gitmelerine gerek kalmayacak.



• Genetik tetkikler için yurtdışına hasta numuneleri gönderilmesine gerek olmayacak.



• Son teknoloji sistemlerle kurulan laboratuvarlarda bu yöndeki tetkikler çalışılıp sonuçların hızlı bir şekilde hastalara ulaşması sağlanacak.



Avrupa’nın En Kapsamlı Bina Teknolojileri Siemens Türkiye’nin Bina Teknolojileri birimi, Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’in entegre çalışan sistemleri ve ağ yapısı ile geleceğin teknolojilerine uygun bir altyapı kurdu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile entegre çalışan bu altyapı, şirketin en büyük geleceğe hazır hastane çözümü özelliğini taşıyor. 22 ayrı sistemden gelen 500 binden fazla noktanın yönetildiği Siemens Desigo CC çatı entegrasyon yazılımı, Bilkent Şehir Hastanesi’nin enerji verimli çalışmasını, hasta ve çalışan konforunu sağlıyor.



GÜVENLİK SİSTEMLERİ

• Hastane genelinde güvenlik, kurulan dijital sistemler ile destekleniyor.



• Güvenlik Merkezi’ndeki 3500 kamera, Siemens Siveillance VMS Video Yönetim Yazılımı ile 60 ekran üzerinden takip ediliyor.



• Bu kameralar, 5000 kart okuyucudan oluşan, Siemens SiPass Kartlı Geçiş ve Hırsız İhbar Sistemi ile entegre olarak çalışıyor.



• İstenmeyen bir durumda olayın nerede olduğunun belirlenmesi, görsel tespit için ilgili kamera görüntüsüne ulaşılması ve saniyeler içinde duruma müdahale edilmesi sağlanıyor.



Bebek Takip Sistemi – Yenidoğan Servisi



• Doğumhane bölgesinde ise önlemler bir üst seviyeye çıkartılıyor.



• Bebek Takip Sistemi ile anne ve bebeğinin güvenliği her daim takip ediliyor.



• Sistem sayesinde; bebeğin normal dolaşım güzergahı dışına çıkarılması durumunda, tüm kapılar kilitleniyor, asansörler kapatılıyor ve bebeğe en hızlı şekilde ulaşmak için güvenlik görevlileri bölgeye yönlendiriliyor.



YANGIN GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ

• Tüm hastane genelinde ve tüm kullanım alanlarına uygun konumlandırılan 57 bin dedektör ve 19 bin yardımcı üniteden oluşan Siemens Sinteso Yangın Algılama Sistemi, Seslendirme ve Acil Anons Sistemi ile entegre çalışarak yangın çıkmasını ve yayılmasını önleyen dijital çözümler sunuyor.



• Herhangi bir dedektörden gelen olası bir alarm durumunda, İzleme Merkezinde ilgili bölgenin kat planı ve alarma geçen dedektörün tam yeri otomatik olarak alarm ekranına geliyor ve güvenlik personelinin en hızlı şekilde müdahalesine imkân veriyor.



• Olası bir yangın durumunda, yardıma ihtiyaç duyabilecek yatan hastaların güvenliği de Yangın Algılama sistemi ile entegre çalışan Hemşire Çağrı Sistemi ile sağlanıyor.



• Hemşirelerin yatan hastaların çağrılarını takip ettiği ekrana yangın alarmının oluştuğu oda bilgisi ve detayları otomatik olarak aktarılıyor, bu durumda sorumlu hemşire en hızlı şekilde yatan hastaların tahliyesi için önlem alıyor.



HASTANE KONFORU VE AMELİYATHANE OTOMASYONU

• Hastane genelinde iklimlendirme kontrolü için, 18 bin oda termostatı, 51 bin saha ekipmanı ve 1000 panodan oluşan Siemens PXC Mekanik Otomasyonu Sistemi ile hem hastaların hem de çalışanların konforu kesintisiz olarak sağlanıyor.



• Siemens PXC Mekanik Otomasyon Sistemi, ameliyathanelerde yer alan mekanik cihazları kontrol ediyor. Dokunmatik ekranlı ameliyathane panoları ile entegre olan sistem; ortamın sıcaklık, nem, medikal gaz ve diğer teknik verileri anlık olarak izlenmesini, kontrol edilmesini, herhangi bir uygunsuzluk durumunda sistemin otomatik uyarı vermesini sağlıyor.