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Bill Gates: Koronavirüs aşısında seri üretime geçmek bir yılı bulur
Gates, en az 7 milyar doz aşı üretimine geçmek için gereken zamanı açıkladı
Bill Gates: Koronavirüs aşısında seri üretime geçmek bir yılı bulur
28 Nisan 2020 14:16 - CNN
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Microsoft kurucusu Bill Gates, Koronavirüs'e karşı aşı geliştirme çalışmalarına ilişkin konuştu. Gates, 7 milyar doz aşının seri üretime geçebilmesi için en az bir yıl geçmesi gerektiğini söyledi. 

CNN'e konuk olan Gates, "Aşı düşünüldüğünden daha erken gelebilir mi?" sorusunu yanıtladı. Gates, "Bu takvimleri sıkıştırmak çok zor. Her şey mükemmel giderse bir yılda seri aşı üretimine başlayabiliriz. Bunu belki de başaramayız ve bu iki yıla kadar çıkabilir. Şu anda 100'den fazla aşı geliştirme çabası var. Yapmamız gereken şey, bunların arasından en fazla umut verenini seçip kaynak aktarmak, aynı anda da üretim kapasitesi inşa etmek olmalı. Çünkü yedi milyar doz üretim kapasitesinden çok uzağız."

Koronavirüsle mücadele için 250 milyon dolar bağışta bulunan ve yedi aşı fabrikasını birden finanse edeceğini açıklayan Gates, "Bazı insanlar Aralık ayında toplu üretime başlayabileceğimizi söylüyor. Bu konuda iyimser misiniz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Hayır. Faz 3 çalışmalarını yapmak zorundasınız. Herhangi bir hastalığı olanlarda aşının bir yan etkisi olacak mı? Bunu anlamanız gerekir. Mesela bazı insanların bağışıklık sistemleri zayıf olabilir.

Aşı denemelerinde "Faz 3" olarak bilinen son aşamada bir ilaç ya da aşı, güvenlik ve etkinliği belirlemek için çok sayıda insan üzerinde deneniyor.

Covid-19 salgının dünyaya gelecek pandemilerle mücadele için öğretici olacağını söyleyen Gates, "Bizden önceki kuşaklar İkinci Dünya Savaşı'ndan dersler çıkardı. Bu jenerasyon da bu pandemiden dersler çıkaracak" dedi. 

Bill Gates'in kurucusu olduğu Gates Vakfı, dünyada yeni tip Koronavirüs salgınının başlamasından önce de enfeksiyon hastalıkları ve pandemilerle mücadele için araştırmalar yürütüyordu. 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 faz 3 asi bill gates

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