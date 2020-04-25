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Bill Gates: Koronavirüs salgını dünya savaşı gibi, tek farkı hepimizin aynı cephede olması
İngiliz Times gazetesine konuşan Microsoft'un kurucusu ve Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı Bill Gates, koronavirüs salgınını "dünya savaşına" benzetti. Bill Gates, "Salgının dünya savaşından tek farkı, hepimizin aynı cephede olması" dedi.
Bill Gates: Koronavirüs salgını dünya savaşı gibi, tek farkı hepimizin aynı cephede olması
25 Nisan 2020 19:26 - BBC TÜRKÇE
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Aynı zamanda dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Bill Gates, "En büyük kabusum gerçek oldu" diye konuştu.

Bill Gates, bulunacak koronavirüs aşısının fabrikalarda milyarlarca dozda üretilmesi için fon sağlayacağını açıkladı.

Gates, salgının gelişmekte olan ülkelerde daha ağır sonuçları olacağından çekindiğini ve salgınla yeryüzünde görülen eşitsizliğin daha çok perçinlendiğini söyledi.

Virüsle mücadelede siyasetin değil bilimin büyük rol oynayacağını vurgulayan Gates, Dünya Sağlık Örgütü'ne en fazla finansman sağlayan kişilerden.

Gates'in yılda 10 milyar dolar vergi ödediği biliniyor.

Times: Bill Gates salgını durdurmakta kararlı

Times gazetesi ise Gates'in daha önce verdiği bir mülakatta sarfettiği şu sözleri hatırlattı:

"Gece uykumu kaçıran tek şey bir salgın düşüncesi. Dev grip salgınının üzerinden 100 yıl geçti. İnsanlar bugün daha sık seyahat ediyor. Bu nedenle bir salgın çok daha hızlı yayılabilir. Eğer solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olursa, can kaybı sayısı korkunç olabilir."

Gazete Bill Gates'le son mülakatı sonrası ise şu yorumu yaptı:

"Bir zamanlar Covid-19 gibi küresel bir salgın korkusu nedeniyle gözüne uyku girmemişti. Şimdi ise bu salgını durdurmakta kararlı."

Anahtar Kelimeler:

bill gates koronavirus salgin savas

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