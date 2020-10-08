Bill Gates, normalleşme için tarih verdi!

Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların işe yaraması halinde zengin ülkelerin 2021 yılı son çeyreğine doğru normale dönmeye yaklaşacabileceklerini ifade etti.

YILIN SON ÇEYREĞINE DOĞRU NORMALE OLDUKÇA YAKLAŞABİLİRİZ

Wall Street Journal'a konuşan Gates, "Aşının yeterli miktarda dağıtılmaya yakında hazır olması ve işe yaraması halinde gelecek yılın son çeyreğine doğru normale oldukça yaklaşabiliriz" dedi.

Ancak Gates, geliştirilen aşıların işe yarayıp yaramayacağının net olmadığını, yeterli aşı üretim kapasitesine ulaşılmasını zaman alacağını da belirtti.

14 MİLYAR DOZ AŞI ÜRETİLMESİ GEREKİYOR

Daha önce yaptığı açıklamada "Yedi milyar insanın aşılanması için 14 milyar doz aşı üretilmesi gerekiyor. Böyle bir şey bugüne kadar hiç yapılmadı" diyen Gates, aşının hazır olduğunda ihtiyacı olan herkese ulaşmasının önünde engeller olduğunu söylemişti.