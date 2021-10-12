Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Billboardlarda yer alan 'doktor reklamı' sosyal medyada tepki topladı
Bursa'da Uz. Dr. Şükran Taştan Sakarya'nın reklam panosunda yer alan ilanı sosyal medyada tartışma yarattı. Sakarya'nın "Hasta kabulüne başlamıştır" şeklindeki ilanı sosyal medyayı ikiye böldü.
Billboardlarda yer alan 'doktor reklamı' sosyal medyada tepki topladı
12 Ekim 2021 17:07 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN - Bursa'da Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapan Uz. Dr. Şükran Taştan Sakarya'nın reklam panosunda yer alan " Hasta kabulüne başlamıştır" ilanın sosyal medyada paylaşılmasının ardından tartışma yarattı.

Sosyal medyadan doktorun reklam panosunda yer alan ilanına, "mesleğin düştüğü hale bak, sağlık sektörünün geldiği durum" gibi yorumlar yapılırken diğer taraftan "albüm tanıtımı sandım, istek ilaç yazabiliyor muyuz" gibi yorumlar da geldi.

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakultesinden 2002 yılında mezun olan Uz. Dr. Sakarya'nın resmi internet sitesinde yer alan biyografisinde şu ifadeler yer alıyor: 

"1996-2002 yılları arasında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakultesinden mezun oldum. 2004-2009 yılları arasında aynı üniversiteden Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanlığımı aldım. 2009 yılından 2020 yılına kadar Çekirge Devlet Hastanesinde Uzman Hekim olarak görev yaptım. Bu süreçte tamamlayıcı tıp alanına olan ilgimden ötürü Mezoterapi, Ozonterapi, Nöralterapi Scalp Akupunktur, Manuelterapi ve Medikal Estetik alanlarında eğitimler ve sertifikalar aldım. Bu alanlarda özel muayenehanemde hastalarıma hizmet vermekteyim."

Anahtar Kelimeler:

bursa uz dr sukran tastan sakarya reklam ilan

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.