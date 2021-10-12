Billboardlarda yer alan 'doktor reklamı' sosyal medyada tepki topladı

MEDİMAGAZİN - Bursa'da Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapan Uz. Dr. Şükran Taştan Sakarya'nın reklam panosunda yer alan " Hasta kabulüne başlamıştır" ilanın sosyal medyada paylaşılmasının ardından tartışma yarattı.

Sosyal medyadan doktorun reklam panosunda yer alan ilanına, "mesleğin düştüğü hale bak, sağlık sektörünün geldiği durum" gibi yorumlar yapılırken diğer taraftan "albüm tanıtımı sandım, istek ilaç yazabiliyor muyuz" gibi yorumlar da geldi.

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakultesinden 2002 yılında mezun olan Uz. Dr. Sakarya'nın resmi internet sitesinde yer alan biyografisinde şu ifadeler yer alıyor:

"1996-2002 yılları arasında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakultesinden mezun oldum. 2004-2009 yılları arasında aynı üniversiteden Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanlığımı aldım. 2009 yılından 2020 yılına kadar Çekirge Devlet Hastanesinde Uzman Hekim olarak görev yaptım. Bu süreçte tamamlayıcı tıp alanına olan ilgimden ötürü Mezoterapi, Ozonterapi, Nöralterapi Scalp Akupunktur, Manuelterapi ve Medikal Estetik alanlarında eğitimler ve sertifikalar aldım. Bu alanlarda özel muayenehanemde hastalarıma hizmet vermekteyim."