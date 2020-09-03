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Binali Yıldırım'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı. Yıldırım, "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler" dedi
Binali Yıldırım'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
03 Eylül 2020 14:47 -
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Binali Yıldırım, koronavirüs olduğunu Twitter'dan duyurdu.

Yıldırım yaptığı açıklamada, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz" dedi.

KALIN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geçmiş olsun dileğini ileterek, "Binali Yıldırım beye ve kıymetli eşi Semiha hanıma acil şifalar diliyorum. Bu süreci en kısa sürede atlatacaklarına inanıyorum. Dualarımız sizinle. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri elden bırakmayalım. Maske, mesafe ve temizlik hayati önemdedir" dedi.

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