Bingöl'de ambulans ile hafif ticari araç kaza yaptı: 6 kişi yaralı

Kaza, İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi D-300 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. yönetimindeki 49 AD 767 plakalı hafif ticari araç tali yoldan D-300 kara yoluna çıkarken Hazarşah köyünden hasta alan T.Y. yönetimindeki ambulans ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi hafif yaralandı.
Yarılardan 4'ü ilçedeki hastanede, 2'si ise Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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|Etkinlik
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|Yer
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|Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu
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|İSTA
|27/08-31/08
|20. Ulusal Anatomi Kongresi
|ANATOMİ
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|05/09-08/09
|6. DOD Dermatoloji Gündemi
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|12/09-13/09
|SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019
|KALP VE...
|İSTA
|14/09-14/09
|7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|ANKA
|11/09-14/09
|World Congress of Perinatal Medicine
|KADIN...
|İSTA
|12/09-15/09
|10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu
|HEMŞİRELİ...
|SAKA