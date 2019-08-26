Bingöl'de ambulans ile hafif ticari araç kaza yaptı: 6 kişi yaralı

Kaza, İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi D-300 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. yönetimindeki 49 AD 767 plakalı hafif ticari araç tali yoldan D-300 kara yoluna çıkarken Hazarşah köyünden hasta alan T.Y. yönetimindeki ambulans ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi hafif yaralandı.

Yarılardan 4'ü ilçedeki hastanede, 2'si ise Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.