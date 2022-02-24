Bingöl'de bir hasta ve yakını, ‘muayene 5 dakika gecikti’ iddiasıyla doktoru darp etti

Alınan bilgilere göre, dün saat 15.30 sıralarında poliklinikte görev yapan göğüs hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Durmaz, 65 yaş üzerindeki bir hastayı muayene ettiği sırada baba ve oğul oldukları belirtilen iki kişi tarafından ‘muayene 5 dakika gecikti’ iddiasıyla darp edildi.

Yaşanan bu olayın ardından Bingöl Devlet Hastanesi önünde doktorun meslektaşları olayı kınayarak bir basın açıklaması yaptı.

Doktorlar adına basın açıklamasını okuyan Başhekim Yardımcısı Dr. Çağatay Arif Özkaya, söz konusu şiddetin utanç verici olduğunu belirtti.

Konuyla alakalı bilgi veren Özkaya, “23.02.2022 tarihinde saat 15.30 sularında hastanemiz göğüs hastalıkları polikliniğinde hasta muayenesi gerçekleştiren hekimlerimizden Uzm. Dr. Ali Durmaz’a yönelik üzücü bir şiddet eylemi gerçekleştirilmiştir. Hepimizi derinden yaralayan bu eylem ne sebeple olursa olsun kabul edilemez. Gün boyu hasta muayenesi gerçekleştiren hekim arkadaşımız, 65 yaş üzeri bir hastayı muayene ettiği sırada bir baba ve oğlu tarafından muayeneleri 5 dakika geciktiği iddiasıyla yaşlı hastanın yanında darp edilmiştir.

Hekim arkadaşımız hem fiziksel olarak yaralanmış hem de psikolojik olarak bir çöküş yaşamıştır. Bu saldırı sadece hekim arkadaşımıza değil, fedakarca görevini yürüten tüm sağlık çalışanlarına ve hekim arkadaşımızdan hizmet almayı bekleyen tüm hastalarımıza yapılmış sayılmaktadır. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu hizmetine karşı yapılmış bir eylemdir. Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir eylemdir. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları her geçen gün artan önemli bir sorundur. Sağlıkta memnuniyetin üst düzeye ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanlarına şiddet kesinlikle kabul edilemez. Olayı yaşayan, görevini fedakarca yerine getiren hekim arkadaşımıza geçmiş olsun diyoruz. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Sözlerime sağlıkta şiddet son bulsun diyerek nokta koymak istiyorum.”

Ayrıca doktora şiddet uygulayan kişilerin İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.