Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bingöl'de bir hasta ve yakını, ‘muayene 5 dakika gecikti’ iddiasıyla doktoru darp etti
Bingöl’de göğüs hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Durmaz, 65 yaş üzerindeki bir hastayı muayene ettiği sırada baba ve oğul oldukları belirtilen iki kişi tarafından ‘muayene 5 dakika gecikti’ iddiasıyla darp edildi.
Bingöl'de bir hasta ve yakını, ‘muayene 5 dakika gecikti’ iddiasıyla doktoru darp etti
24 Şubat 2022 14:00 - İHA Muhammet Ali Çiftçi
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Alınan bilgilere göre, dün saat 15.30 sıralarında poliklinikte görev yapan göğüs hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Durmaz, 65 yaş üzerindeki bir hastayı muayene ettiği sırada baba ve oğul oldukları belirtilen iki kişi tarafından ‘muayene 5 dakika gecikti’ iddiasıyla darp edildi.

Yaşanan bu olayın ardından Bingöl Devlet Hastanesi önünde doktorun meslektaşları olayı kınayarak bir basın açıklaması yaptı.

Doktorlar adına basın açıklamasını okuyan Başhekim Yardımcısı Dr. Çağatay Arif Özkaya, söz konusu şiddetin utanç verici olduğunu belirtti.

Konuyla alakalı bilgi veren Özkaya, “23.02.2022 tarihinde saat 15.30 sularında hastanemiz göğüs hastalıkları polikliniğinde hasta muayenesi gerçekleştiren hekimlerimizden Uzm. Dr. Ali Durmaz’a yönelik üzücü bir şiddet eylemi gerçekleştirilmiştir. Hepimizi derinden yaralayan bu eylem ne sebeple olursa olsun kabul edilemez. Gün boyu hasta muayenesi gerçekleştiren hekim arkadaşımız, 65 yaş üzeri bir hastayı muayene ettiği sırada bir baba ve oğlu tarafından muayeneleri 5 dakika geciktiği iddiasıyla yaşlı hastanın yanında darp edilmiştir.

 

 

Hekim arkadaşımız hem fiziksel olarak yaralanmış hem de psikolojik olarak bir çöküş yaşamıştır. Bu saldırı sadece hekim arkadaşımıza değil, fedakarca görevini yürüten tüm sağlık çalışanlarına ve hekim arkadaşımızdan hizmet almayı bekleyen tüm hastalarımıza yapılmış sayılmaktadır. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu hizmetine karşı yapılmış bir eylemdir. Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir eylemdir. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları her geçen gün artan önemli bir sorundur. Sağlıkta memnuniyetin üst düzeye ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanlarına şiddet kesinlikle kabul edilemez. Olayı yaşayan, görevini fedakarca yerine getiren hekim arkadaşımıza geçmiş olsun diyoruz. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Sözlerime sağlıkta şiddet son bulsun diyerek nokta koymak istiyorum.”

Ayrıca doktora şiddet uygulayan kişilerin İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

bingol dr ali durmaz muayene bingol devlet hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
0
1) Coşkun (KBB uzmanı)
24.02.2022 15:35:16
Bu tür olayların olmaması ve asgariye inmesi için şu önlemler alınmalıdır: 1.Bu olaylara karışan kişi ve arkadaşları 2 yıl boyunca aşı dahil hiçbir sağlık işlemi alması engellenmelidir.2.Bu olaylara karışanlara bahçede falakaya yatırılmalıdır(ibret için)3. Tüm hastanelerde güvenlik önlemi üst düzeye çıkarılmalıdır.4.Muayene süresi 20 dakika olmalıdır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.