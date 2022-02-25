Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bingöl'de hastane müdürünün doktoru darp ettiği iddiası!
İddiaya göre Bingöl’ün Solhan ilçesinde görev yapan Dr. Esat Kaplan, görevi başındayken çalıştığı hastanenin müdürü tarafından tehdit edildi, hakarete uğradı ve darp edildi.
Bingöl'de hastane müdürünün doktoru darp ettiği iddiası!
25 Şubat 2022 08:39 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN- İddiaya göre, Solhan Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Esat Kaplan, görevi başındayken hastane müdürü tarafından tehdit edildi, hakarete uğradı ve boynu sıkılarak darp edildi.

Twitter'da açılan #DrEsatKaplanYalnızDegildir etiketine hekimlerden ve hekim sendikalarından destek mesajları verildi.  Sosyal medya hesabından olayı duyuran Hekim-Sen, hastane müdürünün görevden alınmasını talep ederek şu sözleri kullandı:

"Solhan Devlet Hastanesinde görevi başında hastane müdürü tarafından meslektaşımız Dr. Esat Kaplan darp ve tehdit edilmiştir. Olayı şiddetle kınıyoruz. Görevden alınmasını talep ediyoruz."

 

 

Tabip-Sen, konuya ilişkin olarak "Bingöl Solhan Devlet Hastanesi'nde evde bakım polikliniğinde görevli meslektaşımız, gündüz mesai saatlerinde hastane müdürü tarafından boğazı sıkılarak, tekme atılarak darp edilmiştir. Bu vahşetin hesabını soracağız!" dedi.

Türk Tabipler Birliği de olayın takipçisi olacaklarını ifade ederek, "Bingöl Solhan Devlet Hastanesi'nde çalışan hekim arkadaşımız hastane müdürü tarafından sözel ve fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Odamız ve hukuk büromuz olayın takipçisidir. Artarak süren sağlıkta şiddet vakalarına karşı TTB’nin sunduğu yasa tasarısı kabul edilmelidir." dedi.

Diğer taraftan Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü ise olayın gerçek olmadığını, tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğunu duyurdu.

Sağlık müdürlüğünden yapılan açıklamada, “22 Şubat 2022 tarihinde ilimiz Solhan Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olayla ilgili medyada yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştu. Habere konu olaylar ve bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde adı geçen taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuş, olay savcılığa intikal etmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından da idari soruşturma başlatılmış olup, adli ve idari süreç tarafımızca takip edilmektedir. İlerleyen süreçte yapılan işlemler kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

Anahtar Kelimeler:

bingol hastane muduru solhan devlet hastanesi dr esat kaplan

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
0
1) dr (dr)
25.02.2022 12:10:59
Bir sorunu vurgularken, diğer sorundan sıkıldım demek bana göre yanlış. Sağlıkta Şiddet ve malpraktis uygulamaları iki önemli beladır başımızda.
People
7
2) Uzman (Uzman)
25.02.2022 11:05:53
ŞİDDET haberlerinden sıkıldım, bu haberler sadece şiddeti teşvik ediyor ama daha önemlisi asıl can alıcı sorunumuz olan malpraktis yasasını unutturuyor yapmayın etmeyin. Sayın ediyor sevgili meslektaşlarım malpraktis yasası hallolmazsa diğer sorunların hallolmasının kıymeti kalmaz
Sağlık ve Adalet bakanlıklarından talebimdir. Aynen hakim ve savcıları verdikleri kararlardan dolayı devlet koruması altına aldığınız gibi Doktor ları da devlet güvencesine ivedilikle alınız. Özellikle malpraktis yasasını bir an önce çıkarınız. Özel ve kamu hiçbir doktora karşı dava açılamazsın isteyen devlete karşı açsın , hakim ve savcılarda olduğu gibi. Hatta sonuçlanmamış geçmişte açılan ve de devam eden davaları da kapsasın lütfen. Bu meslek başka türlü kurtulmaz. Ama bir an önce bu yasayı çıkarınız lütfen. Herkes yurtdışına kaçıyor işi bırakıyor erken emekli oluyor. Yapmayın etmeyin elinizi çabuk tutun lütfen.
Bizim şiddet ten daha önemli ve can alıcı sorunumuz var oda malpraktis yasasıdır. Malpraktis yasası ile beraber şiddet yasası da revize edilir. Malpraktis ten kaynaklı tazminatlar hayatın normal akışına aykırı, lütfen bir an önce bu malpraktis yasasını çıkarınız.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.