Bingöl'de hastane müdürünün doktoru darp ettiği iddiası!

MEDİMAGAZİN- İddiaya göre, Solhan Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Esat Kaplan, görevi başındayken hastane müdürü tarafından tehdit edildi, hakarete uğradı ve boynu sıkılarak darp edildi.

Twitter'da açılan #DrEsatKaplanYalnızDegildir etiketine hekimlerden ve hekim sendikalarından destek mesajları verildi. Sosyal medya hesabından olayı duyuran Hekim-Sen, hastane müdürünün görevden alınmasını talep ederek şu sözleri kullandı:

"Solhan Devlet Hastanesinde görevi başında hastane müdürü tarafından meslektaşımız Dr. Esat Kaplan darp ve tehdit edilmiştir. Olayı şiddetle kınıyoruz. Görevden alınmasını talep ediyoruz."

Tabip-Sen, konuya ilişkin olarak "Bingöl Solhan Devlet Hastanesi'nde evde bakım polikliniğinde görevli meslektaşımız, gündüz mesai saatlerinde hastane müdürü tarafından boğazı sıkılarak, tekme atılarak darp edilmiştir. Bu vahşetin hesabını soracağız!" dedi.

Türk Tabipler Birliği de olayın takipçisi olacaklarını ifade ederek, "Bingöl Solhan Devlet Hastanesi'nde çalışan hekim arkadaşımız hastane müdürü tarafından sözel ve fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Odamız ve hukuk büromuz olayın takipçisidir. Artarak süren sağlıkta şiddet vakalarına karşı TTB’nin sunduğu yasa tasarısı kabul edilmelidir." dedi.

Diğer taraftan Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü ise olayın gerçek olmadığını, tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğunu duyurdu.

Sağlık müdürlüğünden yapılan açıklamada, “22 Şubat 2022 tarihinde ilimiz Solhan Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olayla ilgili medyada yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştu. Habere konu olaylar ve bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde adı geçen taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuş, olay savcılığa intikal etmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından da idari soruşturma başlatılmış olup, adli ve idari süreç tarafımızca takip edilmektedir. İlerleyen süreçte yapılan işlemler kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.