Bingöl'e 400 yataklı hastane projesi

Bingöl Sağlık İl Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, yeni 400 yataklı devlet hastanesi projesi ile ilgili açıklama yaptı.

Yeni 400 yataklı hastanede poliklinik sayısının arttırılacağını, cerrahi ve dahili polikliniklerin farklı yerlerde olacağını belirten Gündoğdu,yığılmalarının önüne geçileceğini söyledi.

Yoğun bakım yatak sayısının 24’ten 55’e yükseltileceğini belirten Gündoğdu, “İlimizde yan dal uzmanları Romatoloji, Hematoloji ve Onkoloji hekimleri, yeni hastanemizin hizmet vermesiyle, yeterli yatak ve donanımın sağlanmasıyla hizmet vermeleri hedeflenmektedir. Ayrıca kanser hastalarının, Onkoloji doktorunun ve PET-CT olmaması nedeniyle çevre illere gitmesi sonlanacaktır. Kemoterapi ünitesinin ve palyatif servisinin kapasitesinin artırılmasıyla kanser hastalarına verilen hizmetin niteliği de artırılmış olacaktır. Nükleer tıp biriminin açılmasıyla PET-CT, Sintigrafi gibi nitelikli hizmetler verilmeye başlanacaktır” dedi.

Yanık ünitesi, üreme yardımı tedavi merkezi ve fizik tedavi ünitelerinin yeni projede olduğunu aktaran Gündoğdu, “Diyaliz yatak sayısı 30’a çıkartılarak ilimizde böbrek yetmezliği olan hastalarımızın tüm tetkik ve tedavilerinin yapılması bunun yanı sıra alt yapısı oluştuktan sonra böbrek nakillerinin yapılabileceği kalite ve standartların oluşturulması hedeflenmektedir. 400 yataklı devlet hastanemizin hizmete açılmasıyla şu anda hizmet vermekte olan 250 yataklı Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet verecektir. Böylece Kadın Doğum ve Çocuk hastalarımız için de daha nitelikli ve ferah bir ortamda hizmet verilecektir. Toplamda 650 yatak olacak iki hastane birleştirilerek tek hastaneye dönüştürülmesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi olması hedeflenmektedir”diye bilgi verdi.