Binlerce sağlık personeli Unvan Değişikliği Sınav duyurusunu bekliyor

Sağlık Bakanlığı 23 Temmuz 2019 tarihinde Unvan Değişikliği Sınavı için Güncel Veritabanı Oluşturma ve Talep Toplanması için duyuru yapmış ve talepleri almıştı.

Medimagazin'e ulaşan bilgilere göre; Bakanlık duyurusunun üzerinden 3 aydan fazla zaman geçmesine rağmen binlerce personel beklediği sınav duyurusunun yapılmadığını ifade ediyor.

Sağlık Bakanlığının sınav duyurusunu beklediklerini belirten sağlık personelleri mağduriyet yaşadığını ifade etti. Binlerce personel üç ay önce talep toplayan Bakanlığın sınav duyurusunu bekliyor.