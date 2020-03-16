Binlerce Türk, Almanya'dan dönecek

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'da yaşayan Türklerin durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Aydın, Almanya'da geçici olarak iş ziyareti, akraba ziyareti ya da öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşlarının yarın Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

İşte Berlin Büyükelçisi'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

Tabii şimdi öncelikle koronavirüs gündemin en önemli maddesi... Şu an itibari ile Almanya'da 5 bin 813 hasta, 13’te ölü var. Alman hükümeti hastalığın yayılmasını yavaşlatmayı böylece tedavi sürecinde sağlık sisteminin kapasitesinin yeterli olmasına öncelik veriyor.

Biliyorsunuz dün bir karar alındı. Buna göre Almanya’da geçici olarak bulunan iş ziyareti, akraba ziyareti ya da öğrenci olarak bulunan vatandaşlarımızın ülkemize geri dönüşleri ile ilgili saat bugün akşam 17:00’ye kadar belgelerini hazırlıyoruz. Yarın da bu vatandaşlarımızı ülkemize hava yolu şirketlerimizle geri getireceğiz.

Dönüş ve tahliyesi gerçekleşecek kişi sayısı Almanya’da birkaç bin kişiyi geçmeyecek. Rakam kesin değil bu akşam 17:00’a kadar kesinleşecek.

Öğrencilerin bir kısmı zaten Erasmus programı kapsamında dönmüştü. Şimdi geri kalanlar da yarın gece 00:00 itibariyle Türkiye’ye dönmüş olacaklar.