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'Binlerce virüs vakası var' diyen doktor, herkesten özür diledi
Türkiye'deki corona virüs vakalarının binli sayılara ulaştığı şeklinde sosyal medya yer alan ifadeleriyle gündeme gelen Uz.Dr. G.Ç., konuşmasının yanlış anlaşıldığını söyledi.
'Binlerce virüs vakası var' diyen doktor, herkesten özür diledi
19 Mart 2020 09:20 - İHA
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Türkiye'deki corona virüs vakalarının binli sayılara ulaştığı şeklinde sosyal medya yer alan ifadeleriyle gündeme gelen Uz.Dr. G.Ç., konuşmasının yanlış anlaşıldığını söyledi.

Ankara'da görev yaptığı hastanede corona virüs ile ilgili 'uyum eğitimi' sırasında yaptığı konuşmasının bir bölümü sosyal medyada paylaşılan Uz. Dr. G.Ç., konu ile ilgili bir yazılı açıklama yaptı.

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Uz. Dr. G.Ç., "Uyum eğitimlerinin birinde durumun önemini daha iyi anlatabilmek ve eğitime katılanları bu zorlu süreç için hazırlayabilmek için bazı yurt dışından gelen vakalarla ilgili örnekler verdim, olumsuz bir senaryo üzerinde konuşma yaptım. Amacım, hastane malzeme eksiklikleri de dahil olmak üzere yaşayabileceğimiz zorlu süreci daha iyi ifade edebilmek ve hastane personelinin süreci daha iyi sahiplenmesini sağlayabilmekti" açıklamasında bulundu.

Olumsuzluk yaratma amacının olmadığını belirten G.Ç., "Maalesef gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır. Konuşmamın tamamı kaydedilip paylaşılabilseydi olumsuzluk yaratma amacım olmadığı anlaşılabilirdi.

Hizmet içi eğitim sırasında kullandığım bazı hatalı sözcüklerin toplumda çok farklı bir algıya sebep olabildiğini gördüm. Çok üzgünüm. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacağım, hastalarıma, üniversiteme, ülkeme hizmet için yoğun çalışmalarıma devam ederken sözcüklerimi daha özenli seçeceğim. Toplumsal olumsuz bir algıya neden olduğum için de herkesten özür dilerim" dedi.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de başhekimliğin açıklamasını kendi Twitter hesabında paylaşarak, "Yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle hastanelerimizde meslektaşlarımız, tüm sağlık personeli ve doktor hanım da gece gündüz demeden zor koşullarda, yoğun ve fedakarca çalışıyorlar. Doktor hanım şu an bile çalışıyor. Bırakalım çalışmaya, hastalara hizmet vermeye devam etsin" ifadelerini yazdı.

 

Anahtar Kelimeler:

corona virus sosyal medya uyum egitimi

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