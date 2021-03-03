BIO Startup Program 13 startupın katılımıyla devam ediyor

Türkiye'nin ilk ve tek biyoteknoloji temalı hızlandırıcı programı BIO Startup, biyogirişimcilerin küresel bağlantılara erişiminde ve biyoteknoloji startuplarının büyümesinde hızlandırıcı rol oynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl beşincisi başlatılan BIO Startup'a, COVID-19 pandemisi sebebiyle ara verilerek, BIO Startup Program mezunları pandemi dönemine yönelik ihtiyaçlara hızlı çözümler geliştirmeye odaklanmıştı. İstanbul Kalkınma Ajansı “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” kapsamında desteklenen ve startupların COVID-19'a ilişkin yaşanan sorunlara yönelik çözüm üretmesini hedefleyen BIO Startup CoronaSprint Projesi kapsamında, 16 BIO Startup mezunu şirket, COVID-19'a yönelik ilaç, aşı, cihaz, tanı ve dijital sağlık teknolojileri alanlarında sahadaki 11 ihtiyaç alanına yönelik çözüm yol haritaları hazırladı. CoronaSprint projesi sonunda bir grup start-up 3 ayrı yatırımcı grup ile biraraya gelerek projelerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç alanları kapsamında görüşmelerde bulundu.
BIO Startup Program 2020-2021, geçtiğimiz sene yapılan 56 başvuru arasından gerçekleşen değerlendirme sonucunda seçilen 13 startup ile devam edecek. Startuplar, geçen yıl aldıkları ilk etap çevrimiçi eğitimlerin devamında, programın ikinci aşaması olan biyogirişimcilik kampında, uzman eğitmenler ve sektörün önde gelen profesyonellerinden mentorluk ve online eğitimler alacaklar.
Biyogirişimcilik kampının ardından biyogirişimciler 25 Mart'ta gerçekleşecek BIO Startup Demo Day'de sunumlarını yaparak jürinin seçeceği startuplar arasında yer almaya çalışacaklar. Seçilen startuplar 10-17 Haziran 2021 tarihlerinde dijital ortamda düzenlenecek dünyanın en büyük biyoteknoloji organizasyonu BIO Digital Convention'a katılma imkânına sahip olacak.
BIO Digital Convention öncesinde düzenlenecek ikinci biyogirişimcilik kampında biyogirişimciler, küresel aktörlerle verimli temaslarda bulunduklarında ihtiyaç duyacakları, regülasyon, patent, iletişim, pazar analizleri gibi alanlarda yol haritaları üzerinde mentorlarla birlikte çalışacaklar.
AIFD Yatırım Politikaları Direktörü Cengiz Aydın, BIO Startup Program'la ilgili şu açıklamayı yaptı:
“AIFD ve ReDis Innovation işbirliğinde geçtiğimiz sene beşincisini başlattığımız programa kaldığımız yerden devam edebiliyor olmaktan mutluyuz. Oluşturduğumuz mezun havuzumuz ile gerçekleştirdiğimiz CoronaSprint Projemiz kapsamında, zorlu pandemi koşulları altında Türkiye'de yaşam bilimleri ve sağlık biyoteknolojisi alanlarına katkı sağlamayı başardık. BIO Startup Program'ı bu yıl 13 startupımız ile yürüteceğiz. Demo Day ve eğitimler sonrasında seçilecek startupların, katılma imkânına sahip olacağı BIO Convention'dan en yüksek verimi alması için yoğun bir eğitim ve değerlendirme dönemi bizi bekliyor.
Tüm bu program sürecindeki kazanımların yanı sıra biyoteknolojide bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenebileceği BIO Convention ve ayrıca içinde yer alan Start-Up Stadium'un startuplarımız için eşsiz deneyimler sunacağına inanıyorum. BIO Convention öncesinde dünyanın dört bir tarafından alınan başvurulardan seçilen 50 startupın girişimini anlatma şansı bulduğu Start-Up Stadium'a kendi programımızın finalistlerinin seçilebilmesi ve seçilenlerin de tüm hazırlıklarını tamamlamış olmasını hedefliyoruz. Özellikle bu bölümün küresel biyoteknoloji ekosisteminin farklı aktörleri ile temas etmek, işbirliklerine yönelik birebir görüşmeler yapmak adına önemli bir fırsat olacağına inanıyorum.”
BIO Startup Program'a kabul edilen 13 finalist biyogirişimci ve faaliyet alanları aşağıdaki şekilde sıralanıyor:
Program detayları biostartup2020.com üzerinden takip edilebilir.