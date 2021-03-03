BIO Startup Program 13 startupın katılımıyla devam ediyor

Türkiye'nin ilk ve tek biyoteknoloji temalı hızlandırıcı programı BIO Startup, biyogirişimcilerin küresel bağlantılara erişiminde ve biyoteknoloji startuplarının büyümesinde hızlandırıcı rol oynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl beşincisi başlatılan BIO Startup'a, COVID-19 pandemisi sebebiyle ara verilerek, BIO Startup Program mezunları pandemi dönemine yönelik ihtiyaçlara hızlı çözümler geliştirmeye odaklanmıştı. İstanbul Kalkınma Ajansı “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” kapsamında desteklenen ve startupların COVID-19'a ilişkin yaşanan sorunlara yönelik çözüm üretmesini hedefleyen BIO Startup CoronaSprint Projesi kapsamında, 16 BIO Startup mezunu şirket, COVID-19'a yönelik ilaç, aşı, cihaz, tanı ve dijital sağlık teknolojileri alanlarında sahadaki 11 ihtiyaç alanına yönelik çözüm yol haritaları hazırladı. CoronaSprint projesi sonunda bir grup start-up 3 ayrı yatırımcı grup ile biraraya gelerek projelerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç alanları kapsamında görüşmelerde bulundu.



BIO Startup Program 2020-2021, geçtiğimiz sene yapılan 56 başvuru arasından gerçekleşen değerlendirme sonucunda seçilen 13 startup ile devam edecek. Startuplar, geçen yıl aldıkları ilk etap çevrimiçi eğitimlerin devamında, programın ikinci aşaması olan biyogirişimcilik kampında, uzman eğitmenler ve sektörün önde gelen profesyonellerinden mentorluk ve online eğitimler alacaklar.



Biyogirişimcilik kampının ardından biyogirişimciler 25 Mart'ta gerçekleşecek BIO Startup Demo Day'de sunumlarını yaparak jürinin seçeceği startuplar arasında yer almaya çalışacaklar. Seçilen startuplar 10-17 Haziran 2021 tarihlerinde dijital ortamda düzenlenecek dünyanın en büyük biyoteknoloji organizasyonu BIO Digital Convention'a katılma imkânına sahip olacak.

BIO Digital Convention öncesinde düzenlenecek ikinci biyogirişimcilik kampında biyogirişimciler, küresel aktörlerle verimli temaslarda bulunduklarında ihtiyaç duyacakları, regülasyon, patent, iletişim, pazar analizleri gibi alanlarda yol haritaları üzerinde mentorlarla birlikte çalışacaklar.

AIFD Yatırım Politikaları Direktörü Cengiz Aydın, BIO Startup Program'la ilgili şu açıklamayı yaptı:

“AIFD ve ReDis Innovation işbirliğinde geçtiğimiz sene beşincisini başlattığımız programa kaldığımız yerden devam edebiliyor olmaktan mutluyuz. Oluşturduğumuz mezun havuzumuz ile gerçekleştirdiğimiz CoronaSprint Projemiz kapsamında, zorlu pandemi koşulları altında Türkiye'de yaşam bilimleri ve sağlık biyoteknolojisi alanlarına katkı sağlamayı başardık. BIO Startup Program'ı bu yıl 13 startupımız ile yürüteceğiz. Demo Day ve eğitimler sonrasında seçilecek startupların, katılma imkânına sahip olacağı BIO Convention'dan en yüksek verimi alması için yoğun bir eğitim ve değerlendirme dönemi bizi bekliyor. Tüm bu program sürecindeki kazanımların yanı sıra biyoteknolojide bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenebileceği BIO Convention ve ayrıca içinde yer alan Start-Up Stadium'un startuplarımız için eşsiz deneyimler sunacağına inanıyorum. BIO Convention öncesinde dünyanın dört bir tarafından alınan başvurulardan seçilen 50 startupın girişimini anlatma şansı bulduğu Start-Up Stadium'a kendi programımızın finalistlerinin seçilebilmesi ve seçilenlerin de tüm hazırlıklarını tamamlamış olmasını hedefliyoruz. Özellikle bu bölümün küresel biyoteknoloji ekosisteminin farklı aktörleri ile temas etmek, işbirliklerine yönelik birebir görüşmeler yapmak adına önemli bir fırsat olacağına inanıyorum.”

BIO Startup Program'a kabul edilen 13 finalist biyogirişimci ve faaliyet alanları aşağıdaki şekilde sıralanıyor:



Virasoft: Klinik tanılar ve teşhisler için dijital patoloji yazılımı geliştiriyor.

Klinik tanılar ve teşhisler için dijital patoloji yazılımı geliştiriyor. LumiLabs: Moleküler modelleme, sentezleme ve analiz ile yeni nesil hemostatik tıbbi cihaz geliştiriyor.

Moleküler modelleme, sentezleme ve analiz ile yeni nesil hemostatik tıbbi cihaz geliştiriyor. GlaucoT: İlaçsız ve invasif olmayan tekniklerle nöroprotektif glokom tedavisi geliştiriyor.

İlaçsız ve invasif olmayan tekniklerle nöroprotektif glokom tedavisi geliştiriyor. Mikronos: Mikroakışkan tabanlı global pıhtılaşma kaşkadı analiz cihazı geliştirerek, ağır kanamalarda hızlı ve doğru tanı sağlıyor.

Mikroakışkan tabanlı global pıhtılaşma kaşkadı analiz cihazı geliştirerek, ağır kanamalarda hızlı ve doğru tanı sağlıyor. Biogenuslab: Biyoteknolojik ilaç geliştirme çalışmalarında kullanılan platformlar geliştiriyor.

Biyoteknolojik ilaç geliştirme çalışmalarında kullanılan platformlar geliştiriyor. Meinox: Tıbbi ve veteriner uygulamalarında kişiselleştirilmiş tedaviler üzerine çalışıyor. Protein inhibitörleri geliştiriyor ve hastalıkların moleküler mekanizmalarını modüle etmek üzere çalışmalar yürütüyor.

Tıbbi ve veteriner uygulamalarında kişiselleştirilmiş tedaviler üzerine çalışıyor. Protein inhibitörleri geliştiriyor ve hastalıkların moleküler mekanizmalarını modüle etmek üzere çalışmalar yürütüyor. Araltek Medical Device Designing: Tıbbi müdahaleler sırasında kalp destekleme sistemi olarak kullanılabilecek kalp pompası geliştiriyor. Aynı zamanda sentrifugal kam pompasının kullanıldığı uzun süreli dolaşım destek sistemi ve yazılımı geliştiriyor.

Tıbbi müdahaleler sırasında kalp destekleme sistemi olarak kullanılabilecek kalp pompası geliştiriyor. Aynı zamanda sentrifugal kam pompasının kullanıldığı uzun süreli dolaşım destek sistemi ve yazılımı geliştiriyor. PortMera: İnvasif olmayan yöntemlerle moleküler kimyasal analiz yöntemleri geliştiriyor. Akıllı kimyasal sensörler yardımıyla sahte ve standart altı ilaçların doğruluk testlerini sağlıyor.

İnvasif olmayan yöntemlerle moleküler kimyasal analiz yöntemleri geliştiriyor. Akıllı kimyasal sensörler yardımıyla sahte ve standart altı ilaçların doğruluk testlerini sağlıyor. Pacem Medikal Teknoloji : Plazma teknolojisi ile diş ve diş eti hastalıklarına yönelik antimikrobiyal tedavi ve yazılım sistemleri sağlıyor.

: Plazma teknolojisi ile diş ve diş eti hastalıklarına yönelik antimikrobiyal tedavi ve yazılım sistemleri sağlıyor. GlakoLens: Glokom hastalığına yönelik akıllı kontak lens, giyilebilir okuma, kayıt ve takip sistemleriyle tedavi sağlıyor.

Glokom hastalığına yönelik akıllı kontak lens, giyilebilir okuma, kayıt ve takip sistemleriyle tedavi sağlıyor. Funktor: Geliştirdiği medikal bilgi işleyen, yenilikçi arama motoru ile literatür araştırmalarına interaktif bir yöntem kazandırıyor.

Geliştirdiği medikal bilgi işleyen, yenilikçi arama motoru ile literatür araştırmalarına interaktif bir yöntem kazandırıyor. Oruba Medikal Teknoloji: Çeşitli sağlık testleri ve takibi sağlamak adına idrar miktarı ve hız ölçümü yapan ve otomatik, steril ve operatör ihtiyacı olmaksızın çalışan üroflowmetre geliştiriyor.

Çeşitli sağlık testleri ve takibi sağlamak adına idrar miktarı ve hız ölçümü yapan ve otomatik, steril ve operatör ihtiyacı olmaksızın çalışan üroflowmetre geliştiriyor. YOLMED: Cerrahi operasyon sırasındaki komplikasyon ve yanlış müdahale hatalarını gidermek için tıp eğitiminde kullanılabilecek sanal gerçeklik tabanlı (VR) simülasyon sistemi geliştiriyor.



Program detayları biostartup2020.com üzerinden takip edilebilir.