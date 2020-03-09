BIO Startup Program'a Türkiye'nin her bölgesinden yoğun ilgi: İşte gelecek vaad eden 14 proje!

Türkiye'nin ilk ve tek biyoteknoloji temalı hızlandırıcı programı BIO Startup'ta başvuru süreci tamamlandı. Programa başvuran 56 biyogirişimcinin değerlendirilmesi sonucunda 14'ü programa kabul edildiler. Öncelikle online eğitim programını tamamlayacak olan biyogirişimciler, uzman eğitmenler ve sektörün önde gelen profesyonellerinden mentorluk alacakları ve workshoplara katılacakları üç günlük Biyogirişimcilik Kampına dahil olacaklar.



BIO Startup Program dahilinde gerçekleşecek ilk biyogirişimcilik kampının ardından 24 Mart 2020 Salı günü, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi işbirliğiyle, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsteki Demir Demirgil Salonu'nda BIO Startup Demo Day gerçekleşecek.

Demo Day'de yapılacak sunumların değerlendirilmesi sonucunda belirlenecek üç biyogirişimci ise dünyanın en büyük biyoteknoloji organizasyonu BIO Convention'a katılmak için San Diego'ya gitmeden önce hazırlık kampına girecek.

Biyogirişimciler, küresel aktörlerle verimli temaslarda bulunmak için regülasyon, patent, iletişim gibi alanlarda yol haritaları üzerine çalışma ve birebir mentorluk seanslarına katılma şansına sahip olacaklar. Bunun yanı sıra BIO Convention öncesinde BIO Partnering hazırlıkları gerçekleştirilecek.



Yoğun eğitim programının ardından biyogirişimciler, 7-11 Haziran tarihlerinde San Diego'da düzenlenecek dünyanın en büyük biyoteknoloji organizasyonu BIO Convention'a katılma şansına sahip olacaklar. BIO Convention'ın dünyanın dört bir tarafından gelen startuplara özel programı BIO Entrepreneurship Boot Camp ile ABD programına başlayacak biyogirişimcilerimiz BIO Convention süresi boyunca San Diego'da yatırımcılar, küresel şirketler, inkübasyon merkezleri gibi uluslararası ekosistemin farklı aktörleri ile bir araya gelecekler. 70 ülkeden yaklaşık 8 bin şirket ve 20 bin kişinin katılması beklenen BIO Convention, biyoteknolojide bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, küresel biyoteknoloji ekosisteminin farklı aktörleri ile temas etmek, işbirliklerine yönelik birebir görüşmeler yapmak için önemli bir fırsat sunuyor.

BIO Startup Program'a farklı şehirlerden yapılan başvuruların çok sevindirici olduğunu dile getiren AIFD Yatırım Politikaları ve Kurumsal İletişim Direktörü Cengiz Aydın şu açıklamayı yaptı:

“AIFD ve ReDis Innovation işbirliğinde geçtiğimiz sene dördüncüsü gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk ve tek biyoteknoloji temalı hızlandırıcı programı BIO Startup inisiyatifiyle biyoteknoloji konusunda Türkiye gündeminin küresel gündeme yakınsamasına aracılık etmek ve bu programın erken sonuçlarını görmek bizim açımızdan umut vericiydi. Geçtiğimiz sene programa 65 başvuru aldık. Program sonunda seçilen beş finalistimizin dünyanın en büyük biyoteknoloji organizasyonu olan ve her yıl Amerika'nın farklı bir kentinde organize edilen BIO Convention katılımını sağladık. Seçilen beş girişimin BIO Convention'a çok daha iyi hazırlanmış bir şekilde giderek, yeni deneyimler kazanmalarına, küresel ağlara dahil olmalarına ve yeni fırsatlar yakalamalarına yardımcı olduk.



Dünyada ilaç Ar-Ge sürecinin temel araştırma kısmının giderek daha çok startuplar üzerinden gerçekleştiği bu dönemde, bu program ile Türkiye'de faaliyet gösteren biyoteknoloji ve yaşam bilimleri alanındaki girişimcilerin küresel ağlara erişimini sağlamak ve küresel oyuncularla etkileşiminde hızlandırıcı, kolaylaştırıcı bir rol oynamaktan mutluluk duyuyoruz. İçinde bulunduğumuz 2020 yılında beşincisi gerçekleşecek BIO Startup Program'a katılacak girişimcilerimizle yine Türkiye'de yaşam bilimleri ve sağlık biyoteknolojisi alanlarına katkı sağlamayı sürdürmeyi hedefliyoruz.”



Aydın, “Geçtiğimiz senenin sonuçları ile karşılaştırdığımızda bu yıl daha fazla sayıda, ekip yapısını oluşturmuş startupın katılımcı olduğunu görüyoruz. Başvuruların büyük çoğunluğunun 2-3 kişilik veya 4-5 kişilik ekiplerden oluşması dikkat çekici, bunun yanı sıra 13 ve 14 kişilik takımlardan oluşan startupların katılımını görmek memnuniyet verici” diye ekledi.



BIO Startup Program'a kabul edilen 14 finalist biyogirişimci ve faaliyet alanları şöyle sıralanıyor:

Virasoft: Klinik tanılar ve teşhisler için dijital patoloji yazılımı geliştiriyor.

LumiLabs: Moleküler modelleme, sentezleme ve analiz ile yeni nesil hemostatik tıbbi cihaz geliştiriyor.

GlaucoT: İlaçsız ve invasif olmayan tekniklerle nöroprotektif glokom tedavisi geliştiriyor.

Mikronos: Mikroakışkan tabanlı global pıhtılaşma kaşkadı analiz cihazı geliştirerek, ağır kanamalarda hızlı ve doğru tanı sağlıyor.

Biogenuslab: Biyoteknolojik ilaç geliştirme çalışmalarında kullanılan platformlar geliştiriyor.

Meinox: Tıbbi ve veteriner uygulamalarında kişiselleştirilmiş tedaviler üzerine çalışıyor. Protein inhibitörleri geliştiriyor ve hastalıkların moleküler mekanizmalarını modüle etmek üzere çalışmalar yürütüyor.

Araltek Medical Device Designing: Tıbbi müdahaleler sırasında kalp destekleme sistemi olarak kullanılabilecek kalp pompası geliştiriyor. Aynı zamanda sentrifugal kam pompasının kullanıldığı uzun süreli dolaşım destek sistemi ve yazılımı geliştiriyor.

PortMera: İnvasif olmayan yöntemlerle moleküler kimyasal analiz yöntemleri geliştiriyor. Akıllı kimyasal sensörler yardımıyla sahte ve standart altı ilaçların doğruluk testlerini sağlıyor.

Pacem Medikal Teknoloji: Plazma teknolojisi ile diş ve diş eti hastalıklarına yönelik antimikrobiyal tedavi ve yazılım sistemleri sağlıyor.

GlakoLens: Glokom hastalığına yönelik akıllı kontak lens, giyilebilir okuma, kayıt ve takip sistemleriyle tedavi sağlıyor.

Funktor: Geliştirdiği medikal bilgi işleyen, yenilikçi arama motoru ile literatür araştırmalarına interaktif bir yöntem kazandırıyor.

Oruba Medikal Teknoloji: Çeşitli sağlık testleri ve takibi sağlamak adına idrar miktarı ve hız ölçümü yapan ve otomatik, steril ve operatör ihtiyacı olmaksızın çalışan üroflowmetre geliştiriyor.

IsTech Grup: Cerrahi operasyon sırasındaki komplikasyon ve yanlış müdahale hatalarını gidermek için tıp eğitiminde kullanılabilecek sanal gerçeklik tabanlı (VR) simülasyon sistemi geliştiriyor.

Alice Beyaz Tavşan Biyoteknoloji ve Medikal Arge Danışmanlık: Geliştirdiği CerebroPress ile beyin omurilik sıvısı ölçümü sağlıyor.

Program detayları biostartup2020.com üzerinden takip edilebiliyor.

