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BioNTech, 2 ila 8 santigrat derecede saklanan aşıya onay almaya çalışıyor
BioNTech, koronavirüs aşısının buzdolabında 2 ila 8 santigrat derecede 6 aya kadar saklanabilecek yeni sürümü için onay almaya çalışıyor.
BioNTech, 2 ila 8 santigrat derecede saklanan aşıya onay almaya çalışıyor
04 Mayıs 2021 21:06 -
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BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Financial Times panelinde yaptığı açıklamada, "İlk formülasyonumuzun eksi 80 derecede saklanıp nakledilmesi gerekiyordu. Şu anda henüz onay almamış, 2 ila 8 derecede saklanabilecek bir formülasyona sahibiz" dedi.

KUVVETLENDİRME ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR

Şahin, veri paketlerinin düzenleme kurulu yetkilileri için hazırlandığını da sözlerine ekledi.

Uğur Şahin, ABD'li Pfizer şirketi ile geliştirmekte oldukları koronavirüs aşısının yeni sürümü için, "2 ila 8 derecede 6 aylık dayanıklılığa büyük ihtimalle ulaşacağız" ifadesini kullandı.

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