BioNTech, 2 ila 8 santigrat derecede saklanan aşıya onay almaya çalışıyor

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Financial Times panelinde yaptığı açıklamada, "İlk formülasyonumuzun eksi 80 derecede saklanıp nakledilmesi gerekiyordu. Şu anda henüz onay almamış, 2 ila 8 derecede saklanabilecek bir formülasyona sahibiz" dedi.

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Şahin, veri paketlerinin düzenleme kurulu yetkilileri için hazırlandığını da sözlerine ekledi.

Uğur Şahin, ABD'li Pfizer şirketi ile geliştirmekte oldukları koronavirüs aşısının yeni sürümü için, "2 ila 8 derecede 6 aylık dayanıklılığa büyük ihtimalle ulaşacağız" ifadesini kullandı.