BioNTech araştırması: İkiyle üç doz arasındaki fark ortaya koyuldu

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip İsrail, üçüncü doz aşılamaya başlayan ilk ülke. Genellikle Pfizer-BioNTech aşısının kullanıldığı İsrail'de cuma itibarıyla yaklaşık 4 milyon kişi üç doz aşı yaptırdı.

Saygın hakemli tıp dergisi The Lancet'te dün yayımlanan araştırma Harvard Üniversitesi ve Clalit Sağlık Hizmetleri'nden araştırmacılar tarafından yürütüldü.

Araştırmada üçüncü doz aşısını olan 12 yaş ve üzeri 728 bin 321 kişi, ikinci doz aşısını en az 5 ay önce yaptıran aynı sayıdaki kişilerle karşılaştırıldı. Gözlemsel çalışma bu yılın 30 Temmuz ile 23 Eylül tarihleri arasında yapıldı.

Katılımcılar enfeksiyon riski, ağır hastalık riski ve sağlık durumu gibi pek çok açıdan birbiriyle eşleştirildi.

Bulgular, üçüncü doz aşısını yaptıranların diğerlerine göre hastaneye yatış riskinin yüzde 93 daha az olduğunu gösterdi.

Üçüncü dozunu olanların hastalığı ciddi şekilde geçirme ihtimalinin yüzde 92 ve ölüm oranının yüzde 81 daha az olduğu da ortaya çıktı.

Clalit Sağlık Hizmetleri'nden Ran Balicer, "Bulgular, üçüncü doz aşının son derece etkili olduğunu açık şekilde gösteriyor" diye konuştu.