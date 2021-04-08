Biontech aşıları için alınan randevulara gidilmezse ayda 150 bin aşı ziyan olabilir

Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Dr. Ozan Uzkut ülkemizde koronavirüse karşı uygulanan 2 aşıdan biri olan Pfizer-Biontech aşılarının -70 derecelik soğuk dolaplarda saklanarak randevu sayısına göre aşı uygulama merkezlerine götürüldüğünden bahsederek aşı randevusu alıp gelmeyen kişiler olursa ayda 150 bin aşının çöpe giderek ziyan olabileceğini ifade etti.

Ayda 150 bin aşı ziyan olabilir

2-8 derecelik aşı dolaplarında 120 saat tutulabilen aşıların önce çözülmesinin beklendiğini, daha sonra flakonların serum fizyolojik ile sulandırıldığını aktaran Dr. Uzkut, çok hassas sallanarak karıştırma işlemi gerçekleştirildiğini söyledi. Aşının renk ve partikül kontrolü yapıldıktan sonra flakondan tek kullanımlık şırıngalarla 6 ayrı doz olarak uygulandığını dile getiren Uzkut, "Biontech aşıları dolaptan flakon halinde çıkıyor ve bu flakonun 6 kişiye yapılması, dolaptan çıktıktan sonra 6 saatte tüketilmesi gerekiyor. Gün sonunda 6 kişi gelmezse aşıların bir kısmı kalabiliyor. Her hastanede yarım, ortalama 2-3 flakon kaldığını düşünürsek günde 5 bin, ayda 150 bin civarında aşının ziyan olması manasına geliyor. Randevu alan kişiler saatinde gelmeli, gelemeyecekse randevu iptalini yapmalı" dedi.

Dolaptan çıktıktan sonra 6 saatte uygulanmalı

Türkiye'de isteğe göre Çin merkezli Sinovac ile Almanya merkezli Pfizer-Biontech aşısı yapıldığına değinen Dr. Ozan Uzkut, şunları söyledi: "Biontech aşısı uygulaması, saklama koşulları gereği hastanelerde yapılıyor. Biontech aşısının özelliği, aşılar dolaptan flakon halinde çıkıyor ve bu flakonun 6 kişiye yapılması gerekiyor. Flakon dolaptan çıktıktan sonra 6 saat içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Hastanede Biontech aşıları 6'şarlı grup halinde uygulanıyor; fakat gün sonunda 6 kişi gelmezse aşıların bir kısmı kalabiliyor. Randevu sistemimizde 6'şar randevu veriliyor ama bazı sebeplerden kişilerin randevuya gelmemesi durumunda son kalan flakonda arta kalan doz bulunuyor. Bu 1 ile 5 kişi arasında değişebiliyor."

Türkiye'de 1517 hastanede Pfizer-Biontech aşısı uygulanıyor

Türkiye'de 1517 hastanede Pfizer-Biontech aşısının uygulandığına değinen Dr. Uzkut, "Her hastanede yarım, ortalama 2-3 flakon kaldığını düşünürsek günde 5 bin, ayda 150 bin civarında aşının ziyan olması manasına geliyor. Buna mutlaka önlem alınması gerekiyor. Başta randevu alan kişiler saatinde gelmeli, gelemeyecekse randevu iptalini yapmalı, başkasının hakkını yememesi gerekiyor. Bu duruma tedbir alınmalı. Sağlık çalışanları bir aşı nedeniyle soruşturma geçirebiliyor. Aşıların bu sebepten ziyan olması biz sağlıkçıların içini acıtıyor" diye konuştu.