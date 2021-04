BioNTech aşılarının ilk dozu uygulanmaya başlandı! İşte ilk izlenimler!

İSTANBUL-Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen vatandaşlara, BioNTech firması tarafından üretilen aşının birinci dozu uygulandı. Aşı uygulamasının ardından sağlık personelinin gözetiminde bir süre bekletilen vatandaşlarda herhangi bir yan etki oluşmadı.

Aşılama çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, bugün uygulamaya başladıkları BioNTech aşılarının da aşılama programına hızla entegre edildiğini ve çalışmaların bu kapsamda sürdüğünü dile getirdi.

Prof. Dr. Yiyit, vatandaşların aşı randevusu alma aşamasında bir opsiyonlarının olacağını ifade ederek, "Aşımızın randevuları şu an 3 günlük açıldı ama ilave açılmaya devam edecek. İnsanlar 'Randevu bulamıyorum.' diye endişe etmesinler, o randevular açılacak. Amacımız alınan randevu kadar aşıyı sahaya sürüp o ısı derecelerine dikkat etmek, özellikle israfını engellemek. Bu anlamda da vatandaşlarımız randevusuna uyum gösterip gelirse bizim de o aşıları hesapladığımız dozlarında yapmamıza yardımcı olurlar. " değerlendirmesini yaptı.

Aşının ilk dozunu yaptıran Mustafa Bakıcı da aşı olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu hastalığın da bir an önce gitmesini istiyorum. Tüm sağlık personeline de teşekkür ederim." diye konuştu.

- Aşı randevuları

Randevular, mobil uygulama veya internet üzerinden oluşturulabildiği gibi telefonla da alınabiliyor.

Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor.

İZMİR-İzmir genelinde bulunan eğitim ve araştırma hastanelerinde vatandaşların tercihine göre BioNTech ya da Sinovac aşıları uygulanıyor.

Aşısının ilk dozunu yaptırmak için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Uğur Hastataroğlu, Kovid-19 salgınının başlamasından itibaren maske, mesafe ve hijyen kuralına uyduğunu söyledi.

Aşı olmaktan mutlu olduğunu belirten Hastataroğlu, "Bugün BioNTech aşısının ilk dozu yapıldı. 28 gün sonra ikinci dozu yapılacak. Allah herkese sağlık versin. Salgından bir an önce kurtulalım." dedi.

Doğan Sapan ise uzun süreden bu yana aşı olacağı günü heyecanla beklediğini, aşı olmasına rağmen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edeceğini söyledi.

Ankara Şehir Hastanesine gelen ve BioNTech firması tarafından üretilen aşının birinci dozunu yaptırmasının ardından bir süre hastanede bekletilen vatandaşlarda herhangi bir yan etki oluşmadı.

Aşının ilk dozunu yaptıran Adem Özsoy, aşı olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Şenol Bulcan ise aşı programına göre hareket ettiklerini belirterek, "İnşallah herkes buna uyum sağlar. Bu hastalıktan bir an önce kurtulmanın yollarını arıyoruz. Büyüklerimizin yönlendirdiği şekilde bugün geldik, aşımızı olduk. Daha önce de Kovid-19 geçirdim. Herkese geçmiş olsun diyorum. Ülkemizin ve dünyanın bir an önce bu illetten kurtulması gereken her şeyi yapmak zorundayız." diye konuştu.