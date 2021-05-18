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BioNTech aşısı buzdolabında 1 ay saklanabiliyor
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen BioNTech-Pfizer aşısının normal buzdolabı koşullarında 1 aya kadar muhafaza edilebileceğini bildirdi.
BioNTech aşısı buzdolabında 1 ay saklanabiliyor
18 Mayıs 2021 10:08 -
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Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen "Comirnaty" adlı aşının saklama koşulları hakkındaki tavsiyede değişiklik yapıldığını açıkladı.

Aşıların saklama koşullarına ilişkin ilave çalışma gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, derin dondurucudan çıkartılan açılmamış aşı şişelerinin 2 ile 8 derecede normal buzdolabı koşullarında 5 gün yerine 31 güne kadar muhafaza edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, aşının depolanması ve taşınmasına sağlanan esnekliğin aşı lojistiğine ve uygulama planlamasına katkıda bulunacağına dikkat çekildi.

BioNTech-Pfizer aşısı Aralık 2020'de AB'den onay almış, yıl başında aşının kullanımı başlamıştı.

AB'nin opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar dozluk aşı alım sözleşmeleri bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

avrupa ilac ajansi biontech comirnaty

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