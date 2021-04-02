Biontech aşısını yapacak hastaneler belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Biontech aşılarının bugün uygulamaya başlayacağını bildirmişti
İşta Biontech aşısının yapılacağı il ve hastaneler:
|ADANA
|T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Kozan Devlet Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Seyhan Devlet Hastanesi
|ADIYAMAN
|T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|AFYONKARAHİSAR
|T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
|AĞRI
|T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|AKSARAY
|T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|AMASYA
|T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|ANKARA
|T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi
|ANTALYA
|T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Manavgat Devlet Hastanesi
|ARDAHAN
|T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi
|ARTVİN
|T.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi
|AYDIN
|T.C. Sağlık Bakanlığı Nazilli Devlet Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi
|BALIKESİR
|T.C. Sağlık Bakanlığı Edremit Devlet Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi
|BARTIN
|T.C. Sağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi
|BATMAN
|T.C. Sağlık Bakanlığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|BAYBURT
|T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi
|BİLECİK
|T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|BİNGÖL
|T.C. Sağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi
|BİTLİS
|T.C. Sağlık Bakanlığı Tatvan Devlet Hastanesi
|BOLU
|T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|BURDUR
|T.C. Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi
|BURSA
|T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi
|ÇANAKKALE
|T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi
|ÇANKIRI
|T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi
|ÇORUM
|T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|DENİZLİ
|T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi
|DİYARBAKIR
|T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|DÜZCE
|T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
|EDİRNE
|T.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi
|ELAZIĞ
|T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
|ERZİNCAN
|T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|ERZURUM
|T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi - (Maraşel Çakmak Devlet Hastanesi ortak aşı yapılmaktadır.)
|ESKİŞEHİR
|T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi
|GAZİANTEP
|T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|GİRESUN
|T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|GÜMÜŞHANE
|T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi
|HAKKARİ
|T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksekova Devlet Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi
|HATAY
|T.C. Sağlık Bakanlığı İskenderun Devlet Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Hatay Devlet Hastanesi
|IĞDIR
|T.C. Sağlık Bakanlığı Iğdır Devlet Hastanesi
|ISPARTA
|T.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehir Hastanesi
|İSTANBUL
|T.C. Sağlık Bakanlığı Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi -1
|T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi-2
|T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi-1
|T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi-5
|T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-3
|T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi-5
|T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi-4
|T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi-2
|T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi-3
|T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi-6
|T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-6
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi-4
|T.C. Sağlık Bakanlığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi
|İZMİR
|T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ek Binalarda)
|T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi-kuzey
|T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-güney
|T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi-güney
|T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi-kuzey
|T.C. Sağlık Bakanlığı Urla Devlet Hastanesi
|KAHRAMANMARAŞ
|T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi
|KARABÜK
|T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|KARAMAN
|T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|KARS
|T.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi
|KASTAMONU
|T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|KAYSERİ
|T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi
|KIRIKKALE
|T.C. Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi
|KIRKLARELİ
|T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|KIRŞEHİR
|T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|KİLİS
|T.C. Sağlık Bakanlığı Kilis Devlet Hastanesi
|KOCAELİ
|T.C. Sağlık Bakanlığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi
|KONYA
|T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Meram Devlet Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Ereğli Devlet Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|KÜTAHYA
|T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|MALATYA
|T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|MANİSA
|T.C. Sağlık Bakanlığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Şehir Hastanesi
|MARDİN
|T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Devlet Hastanesi
|MERSİN
|T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Tarsus Devlet Hastanesi
|MUĞLA
|T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Marmaris Devlet Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Bodrum Devlet Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Fethiye Devlet Hastanesi
|MUŞ
|T.C. Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi
|NEVŞEHİR
|T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi
|NİĞDE
|T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|ORDU
|T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|OSMANİYE
|T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi
|RİZE
|T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|SAKARYA
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|SAMSUN
|T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|SİİRT
|T.C. Sağlık Bakanlığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|SİNOP
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi
|SİVAS
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi
|ŞANLIURFA
|T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Siverek Devlet Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|ŞIRNAK
|T.C. Sağlık Bakanlığı Şırnak Devlet Hastanesi
|TEKİRDAĞ
|T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi
|TEKİRDAĞ
|T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi
|TOKAT
|T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi
|TRABZON
|T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|TUNCELİ
|T.C. Sağlık Bakanlığı Tunceli Devlet Hastanesi
|UŞAK
|T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|VAN
|T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|T.C. Sağlık Bakanlığı Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi
|YALOVA
|T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Devlet Hastanesi
|YOZGAT
|T.C. Sağlık Bakanlığı Yozgat Şehir Hastanesi
|ZONGULDAK
|T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi