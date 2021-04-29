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BioNTech aşısının ikinci dozu için daha önce verilen randevular geçerli olacak
Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısının birinci ve ikinci doz aralığının 6-8 haftaya çıkarılması kararı öncesinde alınan ikinci doz randevularının geçerli olacağı bildirildi.
BioNTech aşısının ikinci dozu için daha önce verilen randevular geçerli olacak
29 Nisan 2021 10:59 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, "BioNTech aşısının birinci dozunun yapılmasından 12 gün sonra virüse karşı bağışıklığın oluşmaya başladığı" verisi ele alındı ve sonrasında iki doz arasındaki uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarıldığı açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, BioNTech aşısının ikinci dozu için Sağlık Bakanı Koca'nın duyurduğu bu karar öncesinde randevu alanlara, aşı olabilecekleri yeni tarih aralığı kısa mesaj yoluyla iletildi.

Sabah saatlerinde ise e-Nabız sistemi üzerinde, önceki randevu gün ve saatlerinde aşının uygulanabileceği bilgisi yer aldı.

Söz konusu değişikliğin, iki doz arası uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarılması kararının öncesinde ikinci doz randevusunu alanları kapsadığı, ikinci doz için henüz randevu almamış olanlara ise 6-8 hafta sonrasına randevu verileceği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

biontech

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