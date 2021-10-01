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BioNTech, kolon kanseri aşısının Faz 2 çalışmalarına başladı
Kovid-19 salgınından önce kanser tedavisi üzerinde çalışan Alman biyoteknoloji firması BioNTech, deneysel kolon kanser aşısının (BNT122) Faz-2 denemelerine başladığını bildirdi.
BioNTech, kolon kanseri aşısının Faz 2 çalışmalarına başladı
01 Ekim 2021 10:46 - AA Bahattin Gönültaş
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BioNTech'ten yapılan açıklamada, mRNA (mesajcı RNA) teknolojisine dayanan BNT122 aşı adayı için faz 2 çalışmalarına başlandığı belirtildi.

ABD, Almanya, İspanya ve Belçika'dan yaklaşık 200 hastanın çalışmaya katıldığına yer verilen açıklamada, çalışmanın amacının, tümörlerin cerrahi ve kemoterapiden sonra yeniden ortaya çıkıp çıkmadığında BNT122'nin etkinliğine incelemek olduğu ifade edildi.

BioNTech'in açıklamasında, dünya genelinde ölümcül ikinci kanser olarak bilinen kolon kanserinin tedavisi için yeni tedavilere ihtiyacın yüksek olduğuna da dikkat çekildi.

Öte yandan, BioNTech başta deri kanseri olmak üzere diğer kanser türlerinde kullanımı için BNT122 aşısının klinik çalışmalarını da sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:

biontech kolon kanseri asisi faz-2 calismalari deneysel kolon kanseri asisi

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