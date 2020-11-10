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BioNTech ve Pfizer’in geliştirdiği corona virüsü aşısının fiyatı belli oldu
BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen corona virüsü (COVID-19) aşısının piyasa değerinin altında olacağı duyuruldu. ABD ile yapılan anlaşmada bir doz aşının 19,5 dolar (159 TL) olacağı ifade edildi.
BioNTech ve Pfizer’in geliştirdiği corona virüsü aşısının fiyatı belli oldu
10 Kasım 2020 22:46 -
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Corona virüsü aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’in gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içinde ABD’ye corona virüsü aşısı için onay başvurusunu sunacakları belirtildi.

Pfizer, ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD’deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.

ALMANYA AŞIYI 2021’İN İLK ÇEYREĞİNDE BEKLİYOR

Almanya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada aşının 2021´in ilk çeyreğinden önce alınmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Olumlu bir risk-fayda oranının teyit edilebileceği varsayılırsa, ilk onayların en erken 2021’in ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor” denildi.

“AŞI YÜZDE 90 ETKİLİ”

COVID-19’a karşı Almanya merkezli BioNTech ile birlikte bir aşı geliştiren Pfizer, yapılan sonuçlarda aşının yüzde 90’dan fazla bir oranda etkili olduğunu duyurmuştu.

Aşıyı geliştiren BioNTech’in Türk CEO’su, “Bu bir zaferdir. Aşı en az 1 yıl insanları hastalıktan koruyacaktır” demişti. Sozcu.com.tr-DHA

Anahtar Kelimeler:

biontech pfizer

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