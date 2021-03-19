BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Almanya'da liyakat nişanı ile şereflendirildi

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ilk aşıyı duyuran ve geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ya, Almanya’da Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi.



BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su Şahin ve eşi Türeci, Bellevue Sarayı’nda düzenlenen, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de katılımıyla liyakat nişanı takdim edildi.



"GELİŞTİRDİĞİNİZ AŞI İNSANLIĞA HİZMETTİR"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, "Geliştirdiğiniz aşı insanlığa bir hizmettir. Şu anda bu yüzden burada bulunuyoruz. Bu aşı sadece hayat kurtarmıyor, aynı zamanda insanlığın sosyal yaşantısının devamını da kurtarıyor" ifadelerini kullandı. "Sizlerin hikayesi insanlık için en iyi ilham kaynağıdır." diyen Steinmeier, Almanya’nın salgını kontrol altına alacağını söyledi.

“GELECEKTEKİ SALGINLAR DAHA YIKICI OLABİLİR”

Törende Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walyer Steinmeier’den sonra konuşma yapan Prof. Dr. Uğur Şahin, gelecekte insanlığın karşılaşacağı salgınların daha yıkıcı etkisi olabileceğini altını çizdi.

Şahin, hazır olmanın önemine vurgu yaparak, “İlaç üreticilerinin ve hükümetlerin amacı, aşı geliştirildikten sonraki üç ay içinde tüm dünyayı aşılayacak üretim kapasitesine sahip olmak gerekir.” diye konuştu. Şahin, mevcut aşı kampanyalarında dünyada birçok ülkeye hala aşı ulaşmadığını belirterek, kamu-özel ortaklığının gerekliliğini vurguladı.