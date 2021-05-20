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BioNTech'ten son dakika açıklaması: Türkiye ile anlaştık
Pfizer/BionTech, Türkiye ile 30 milyonu opsiyonlu toplam 90 milyon doz koronavirüs aşısı için anlaşma imzalandığını duyurdu.
BioNTech'ten son dakika açıklaması: Türkiye ile anlaştık
20 Mayıs 2021 13:19 -
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BD'li Pfizer ve Alman BioNTech birlikte geliştirdikleri corona virüs aşısının 60 milyon dozunu Türkiye'ye göndermek için Sağlık Bakanlığı ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Anlaşmada ayrıca 30 milyon opsiyonel doz aşı için de mutabakata varıldığı belirtildi. 

Söz konusu anlaşma, Türkiye'nin bu yıl aldığı Pfizer/BioNtech aşılarının toplam doz miktarını 120 milyona çıkaracak. 

UĞUR ŞAHİN: TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, "Amacımız, pandeminin sonlanması için dünyanın her yerine mümkün olduğunca çok aşı sağlamak Türkiye'nin aşı çabalarını tesklediğimiz ve bize güvendikleri için minnettarız" dedi.

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