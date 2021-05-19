Bipolar hastalar neden ilaçlarını almıyor?

Bipolar bozukluğu olan kişilerin yaklaşık yarısı ilaçlarını reçete edildiği şekilde almıyor, bu da nüksetmeye, hastaneye yatmaya ve intihar riskinin artmasına neden oluyor.

Araştırma ekibi, insanların bipolar bozukluk için ilaçlarını almasını neyin engellediğine dair kanıtlara baktı. Araştırma ekibi sistematik bir inceleme gerçekleştirdi ve 32894 hasta ve sağlık uzmanını içeren, çoğu anket ve görüşme olmak üzere 57 çalışmayı dahil etti. Çalışmaların çoğunluğu (yüzde 79) ABD ve Avrupa'da yapıldı.

Dün yayınlanan yeni bir çalışma, insanların ilaçlarını reçete edildiği şekilde almasını engelleyen altı temel faktörü ortaya koyuyor.

Bunlar arasında yan etkiler, ilaç almayı hatırlamadaki zorluklar ve aile, arkadaşlar ve sağlık uzmanlarından destek alamama sayılabilir.

Bir hastanın bipolar bozukluk ve tedavisi hakkındaki kendi inanç ve bilgilerinin, ilaçlarını alıp almamalarını, bağımlılık korkusunu ve alternatif tedavi tercihini etkilediği bulunmuştur .