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Bir ay önce atanan hemşirenin cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi
İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren hemşire Tuğçe Demir (25), memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.
Bir ay önce atanan hemşirenin cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi
15 Mayıs 2020 14:48 - AA
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İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren hemşire Tuğçe Demir (25), memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

Bir ay önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan hemşire Demir'in cenazesi, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Beykonak (Tekke) Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Demir'in naaşı, helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığına götürüldü. Burada sosyal mesafe kurallarına uyularak ateş ölçümü yapıldı. Cenaze namazından sonra Demir'in cenazesi, dualarla toprağa verildi. Cenazeye Demir'in yakınları ile sevenleri katıldı.

Cenazeye bir ay önce atandığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden de çelenk gönderildi.

Demir'in biri doktor iki kardeşinin olduğu öğrenildi.

Kaza dün yaşanmıştı

İzmir'de dün akşam saatlerinde, Balçova yönünden Konak yönüne giden Nur Özlem Gezer yönetimindeki 35 N 1166 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda takla atarak tramvay yoluna devrilmişti. Otomobilin içinde sıkışan sürücü Gezer ile yanındaki Tuğçe Demir, AKS 110 ekipleri tarafından araçtan çıkarılmıştı.

Gezer, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Demir ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Demir, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden geçen yıl mezun olan Tuğçe Demir'in, 1 ay önce SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanmıştı.
 

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hemsire tugce demir kaza hayatini kaybetti

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