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Bir aylık hemşire alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti
İstanbul’da 1 aylık hemşire Gizem Altunoğlu, minibüsten indiği sırada savrularak gelen alkollü Merve K.’nin otomobilinin altında can verdi
Bir aylık hemşire alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti
18 Ekim 2018 - Sabah
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İstanbul'da alkollü bindikleri otomobilde tartışan iki arkadaş, henüz bir ay önce işe başlayan hemşire Gizem Altunoğlu'nu (20) hayattan kopardı. Kaza Maltepe'de 5 Ekim'de saat 08.00'de yaşandı. Altunoğlu bir ay önce hemşire olmuş ve ilk maaşını henüz alamamıştı. O sabah işe giderken minibüsten indiği sırada kendisine savrularak gelen bir araç çarptı. Genç kız olay yerinde can verdi. Aracı kullanan Merve K. ve arkadaşı Tunç Ö. gözaltına alındı. Merve K. 0.90 promil, Tunç Ö. 0.79 promil alkollü çıktı. Merve K. ifadesinde, aracı kullanırken Tunç Ö.'nün saçını çekmesi nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiğini öne sürdü. Tunç Ö., "Saçını çekmedim" dedi. Merve K. adli kontrolle serbest kaldı. Tunç Ö. tutuklandı. Olay yeri kameraları ikilinin kaza öncesi tartıştığını ortaya koydu. Gizem'in babası Fahri Altunoğlu, "Bu kaza falan değil tam bir cinayet. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmasın. Bedelini ödesinler" dedi."

Anahtar Kelimeler:

gizem altunoglu

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