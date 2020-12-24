Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bir başhekim skandalı daha: İzmir Tire Devlet Hastanesinde doktorlara mobbing yapıldığı iddia edildi
İzmir Tire Devlet Hastanesi mobbing iddiaları ile gündeme geldi. Hastanede çalışan üç doktor, başhekimin kendilerine yönelik “uygunsuz” davranışları olduğu iddiasıyla İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvurarak şikâyetçi oldu
Bir başhekim skandalı daha: İzmir Tire Devlet Hastanesinde doktorlara mobbing yapıldığı iddia edildi
24 Aralık 2020 10:20 - Cumhuriyet Seyhan Avşar
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İzmir Tire Devlet Hastanesinde uzman doktor Hasan Basri Canpolat, başhekim tarafından tayin istemeye zorlanma, hakaret, yıldırma ve mobbinge maruz kaldığını öne sürdü. Yasin Portakal ise hastanede birçok eksiklik olduğunu, bunu dile getirdiğinde ise “Sakın konuşma, başhekim seni sürer” tehditleri ile karşı karşıya kaldığını anlattı.

Tire Devlet Hastanesi’nde 26 yıldır çalışan dahiliye uzmanı Canpolat, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Çalışma arkadaşlarım bu duruma şahittir. Bu bahsettiğim davranışlar nedeni ile kendimi mutsuz, değersiz ve tehlikede hissetmekteyim. Uyku anksiyete bozukluğu yaşamaktayım.”

Aynı hastanede yedi yıldır çalışan kulak burun boğaz uzmanı Duman ise dilekçesinde iki yıldır hastane başhekimi tarafından yıldırma, sürekli ve kasıtlı olarak temel özlük haklarının elde edilmesinde güçlük çıkarma, aşağılama ve ayrımcılığa maruz kaldığını belirtti. Portakal ise dilekçesinde, hastanede yaşanan sıkıntılardan bahsetti. Başhekimin bulunduğu toplantılarda ise sorunları anlatmaya çalıştığını aktaran Portakal, şöyle konuştu:

“Ağzımı açar açmaz başhekim ‘Sen hastanenin ne kadar borcunun olduğunu biliyor musun’ diyerek beni susturuyor.”

İddiaya göre il sağlık müdürlüğüne yaptığı şikâyetin ardından doktor Hasan Basri Canpolat, Ödemiş Devlet Hastanesinde görevlendirildi. Cumhuriyet Gazetesi'nden Seyhan Avşar'ın haberine göre Canpolat, 3 Aralık günü eski hastanesine giderek meslektaşı Yasin Portakal’ı ziyaret etti. Meslektaşının odasındayken başhekim ve güvenlik görevlileri tarafından oda basıldı. Başhekim, Canpolat’a “Senin burada ne işin var” diyerek güvenlik görevlileri tarafından doktoru zorla hastaneden çıkardı. Bunun üzerine Canpolat fenalaştı ve müşahade altına alındı. Canpolat, başhekimden şikâyetçi oldu.

Anahtar Kelimeler:

izmir tire devlet hastanesi bashekim mobbing

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.