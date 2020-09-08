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Bir belediye başkanı daha Covid-19'a yakalandı
Samsun'un Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, Kovid-19 (korona virüsü) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Bir belediye başkanı daha Covid-19'a yakalandı
08 Eylül 2020 17:11 - İHA
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Samsun'un Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, Kovid-19 (korona virüsü) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Ülke genelinde son zamanlarda artan korona virüsü vakaları, her kesimden insanı etkilemeye başladı. Geçen pazar günü partisinin ilçe kongresine katılan Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, bugün kendisine ait sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak korona virüse yakalandığını açıkladı.

Başkan Halil Kalaycı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Dua eder, dua bekleriz. En kısa zamanda sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun" dedi.

Ayrıca bugün gerçekleştirilen Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi öncesinde girişte herkesin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandı. Pazar günü yapılan AK Parti Ayvacık ilçe kongresine bazı meclis üyeleri ve Başkan Halil Kalaycı da katılmıştı.

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