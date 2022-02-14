Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bir beyin cerrahının acil vakası: Çıkışta otoparkta yolumu keserler mi?
Mecburi hizmette görev yapan bir beyin cerrahının acil ameliyata aldığı vaka için söyledikleri sağlıkta şiddetin boyutlarını gözler önüne serdi.
Bir beyin cerrahının acil vakası: Çıkışta otoparkta yolumu keserler mi?
14 Şubat 2022 11:08 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Bir beyin cerrahının sağlıkta şiddetin geldiği nokta ile ilgili sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Yozgat'ta mecburi hizmetini yapan Op. Dr. Merve Dumlu, gece saatlarinde aldığı vaka ile ilgili yaşadıklarını ve ameliyat yaparken düşündüklerini sosyal medyada paylaştı:

"Dün gece kurşunlanma ile gelen bir hastayı ameliyata aldım, kurşunu çıkardım. Ameliyata girmeden önce polis aradı “hocam yakınlarıyla konuşacağınız zaman bizi arayın biz gelmeden konuşmayın” dedi. Ameliyat sonrası ameliyathane önünde polis eşliğinde yakınlarına bilgi verdim.

Gece 1.30’da ameliyata girdim çıktığımda 4’e geliyordu, 5’e doğru hastaneden çıkabildim. Ameliyat boyunca hastaya bir şey olursa yakınları bana zarar verir mi diye düşündüm ister istemez. Çıkışta otoparkta yolumu keserler mi, eve kadar takip ederler mi soruları hep aklımdaydı.

Sizce ben bu sorular eşliğinde ne kadar verimli çalışabilirim? Ameliyat yaparken bunları düşünmek zorunda hissetmem ne kadar mantıklı? Hasta ya da hasta yakınıyla konuşurken polise ihtiyaç duymam sizce de rezillik değil mi? Ben bu şartlarda nasıl işimi yapabilirim?

Bu hastayı ben kurşunlamadım can almak da can vermek de benim elimde değil. İnsani şartlarda çalışmak istiyorum sadece inanın tek istediğim şey sevdiğim işi maddi manevi insani koşullarda yapabilmek yemin ederim başka bir isteğim yok.

Mecburi hizmet için ailemden 600 km ötede bir ile yollandım, yalnız yaşıyorum, devlet adına çalışıyorum. Kendimi bu kadar korunmasız hissetmemem lazım, hem kadın olarak hem doktor olarak beni koruması gereken insanlara bunun için yalvarmamam lazım, gerçekten çok yoruldum artık."

Anahtar Kelimeler:

beyin cerrahisi merve dumlu saglikta siddet mecburi hizmet

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
12
1) drzen (uzman doktor)
14.02.2022 15:26:12
yanı diyorum ki şartlarımız çok kötü. bu gençler ne yapacak böyle meslek yapılır mı?? fırastını bulan kaçıyor. ama siz hala yazdıklarımda farklı birşey arıyorsanız diyecek bişeyim yok. ama tabiki diyecek birşeyim var; hekim derneklerimize üye olalım. birlikte daha güçlüyüz.
People
12
2) bulut (eski bir beyin cerrahı)
14.02.2022 14:37:40
hepiniz benim bulunduğum noktaya geleceksiniz. ama er, ama geç.. (diğer branşlar da dahildir buna.)
People
24
3) Prof. (dr)
14.02.2022 14:17:39
İşte bu, hadi bakalım noolcak şimdi ? Doktor hanım, binlerce meslektaşının aklından geçenleri samimi, ama daha çok da hissettiği korunmasızlık nedeniyle dürüstçe ifade etmiş.
Yeni çıkarılması gerekli SAĞLIKTA ŞİDDET yasasının bu berbat durumu düzeltecek önlemleri içermesiyle birlikte, maddi manevi binbir zahmetle yetişen ve zorluğunun yanısıra tehlikeli boyutlara gelen bir mesleği icra eden hekimlerimizi en az bir hakim, savcı kadar koruyucu düzenlemelerin yapılması elzemdir.
HAYATİ ÖNEMİ HAİZ BİR MESLEK GRUBUNUN TÜKENMESİNE İZİN VERMEYELİM LÜTFEN.
People
22
4) Yaşar Bülent (Doktor)
14.02.2022 12:57:56
Bu yazıyı yazan arkadaşımıza sen asistanken de benzer şikayetlerini yazmıştın diye hatırlatılmış,off sen de hep sikayet ediyorsun denmek istenmiş.Bu yaklaşımı doğru bulmuyorum.Ne yazık ki bu kadar sorunumuz varken bunları detaylı yazan çok az kişi var, herkes sadece lafla şikayetçi oluyor,kimse yazmıyor,resmi şikayette bulunmuyor,mücadele etmiyor.Bunu hep başkasından bekliyor.Mücadele içine giren,sorunlara duyarlı,tepki gösteren,dile getirenleri ya seyrediyor,ya da eleştirecek taraflarını bulmaya çalışıyor
Sen çok şikayet ediyorsun 25 yıl bu mesleği yapamazsın demek olanları sineye çek,tahammül et demek ki öncelikle 10 birkaç yıl önce bile durum bu kadar vahim değildi,ikincisi bunun her gün kocasından dayak yiyen,baskı gören bir kadına ne yapalım evlenmişsin artık,kocandır döver de sever de demekten farkı yok ..
Biz her ortamda, öğrenciyken,asistanken, uzmanken karşılastığımız sorunları dile getirmeliyiz ,çozüm aramalıyız, daha iyi ortamlarda huzur içinde mesleğimizi yapmak için mücadele etmeliyiz.
People
22
5) drzen (uzman doktor)
14.02.2022 11:38:24
29 ocak 2020 de bir kadın beyin cerrahi asistanının 36 saati adlı haber aklıma geldi. baktım aynı kişi. bir büyüğün olarak daha yolun çok başındasın. bölümün çok zor Allah yardımcın olsun. şu yaşadıklarını tüm doktorlar yaşıyor inan. mecburi hizmettesin daha şimdiden çok yoruldum diyorsan durum çok vahim demektir. 25 yıl böyle geçmez.
People
29
6) Coskun (Kbb uzmanı)
14.02.2022 11:37:34
Nöroşirurji uzmanı olan arkadaşın yazısını okudum, bir hayli üzüldüm ve hekim arkadaşların ne kadar zor koşullarda çalıştığını bir kez daha hatırlamış olduk.Bende yıllar önce pratisyensen mecburi hizmetimi Karadeniz bölgesinde hükümet tabibi olarak yapmıştım.Sayısız otopsi ve adli vakalarla uğraşmıştım.Ne kadar sıkıntılı ve zor işler yapmıştık.Onu şimdi en iyi anlayanlardanım.Bütün bunların çözüme kavuşması için önerilerim: 1.Tıp fakültesi kontenjanları derhal 10000 sayısının altına çekilmelidir.2.Küçük illerdeki tıp fakülteleri büyük illere aktarılmalıdır.3.Üç meslek grubunun kararı zor değişir, bunlar hekim, hakim ve hakem.Hekimlerde hakim ve hakem kadar ücret almalıdır.4. Özlük haklarımız iyileştirilmelidir 5.Sağlıkta şiddet yaşanası hemen çıkarılmalı bütün bunlar yapılırken çalışan ve emekli olan tecrübeli doktorların görüşünde alınmalıdır.6.Çalışma koşulları derhal düzeltilmeli gerekirse randevu sistemi yerine eski usül fiş alma sistemi uygulamaya sokulmalıdır.7.Cerrahi branşlar virgülse en fazla 5 ameliyat yapmalı öğleden sonra hasta baktırılmamalıdır.Benim önerilerim şimdilik bunlardır.
People
21
7) Devrimci Derviş (Nöroloji Toğtoru)
14.02.2022 11:28:51
Toplumsal azgınlığımızın bedelini bir sürü belalarla çekiyoruz da yukarıda birileri halen sosyal nizamı düzenleyecek kanunları çıkarmada, uygulamada umursamaz gözüküyor.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.