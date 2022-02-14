Bir beyin cerrahının acil vakası: Çıkışta otoparkta yolumu keserler mi?

Bir beyin cerrahının sağlıkta şiddetin geldiği nokta ile ilgili sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Yozgat'ta mecburi hizmetini yapan Op. Dr. Merve Dumlu, gece saatlarinde aldığı vaka ile ilgili yaşadıklarını ve ameliyat yaparken düşündüklerini sosyal medyada paylaştı:

"Dün gece kurşunlanma ile gelen bir hastayı ameliyata aldım, kurşunu çıkardım. Ameliyata girmeden önce polis aradı “hocam yakınlarıyla konuşacağınız zaman bizi arayın biz gelmeden konuşmayın” dedi. Ameliyat sonrası ameliyathane önünde polis eşliğinde yakınlarına bilgi verdim.

Gece 1.30’da ameliyata girdim çıktığımda 4’e geliyordu, 5’e doğru hastaneden çıkabildim. Ameliyat boyunca hastaya bir şey olursa yakınları bana zarar verir mi diye düşündüm ister istemez. Çıkışta otoparkta yolumu keserler mi, eve kadar takip ederler mi soruları hep aklımdaydı.

Sizce ben bu sorular eşliğinde ne kadar verimli çalışabilirim? Ameliyat yaparken bunları düşünmek zorunda hissetmem ne kadar mantıklı? Hasta ya da hasta yakınıyla konuşurken polise ihtiyaç duymam sizce de rezillik değil mi? Ben bu şartlarda nasıl işimi yapabilirim?

Bu hastayı ben kurşunlamadım can almak da can vermek de benim elimde değil. İnsani şartlarda çalışmak istiyorum sadece inanın tek istediğim şey sevdiğim işi maddi manevi insani koşullarda yapabilmek yemin ederim başka bir isteğim yok.

Mecburi hizmet için ailemden 600 km ötede bir ile yollandım, yalnız yaşıyorum, devlet adına çalışıyorum. Kendimi bu kadar korunmasız hissetmemem lazım, hem kadın olarak hem doktor olarak beni koruması gereken insanlara bunun için yalvarmamam lazım, gerçekten çok yoruldum artık."