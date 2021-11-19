Bir COVID ilacı daha göründü: Antikor bazlı tek defalık IM enjeksiyon

MEDİMAGAZİN-ABD firmaları Merck ve Pfizer'ın COVID'e yönelik ilaçlarını duyurmalarının ardından iki antikorun bir kombinasyonundan yapılan AstraZeneca ilacı AZD7442, güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmek için son aşamada klinik deneylerden geçiyor.

AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada, 6 aylık bir takip denemesinin "uzun etkili antikor (LAAB) kombinasyonunun bir defalık intramüsküler (IM) dozundan güçlü etkinlik gösterdiğini" söylendi.

1 defalık 300 mg IM dozu, semptomatik COVID-19 geliştirme riskini plaseboya kıyasla yüzde 83 oranında azalttı.

Katılımcıların yüzde 75'inden fazlasının, enfekte olmaları durumunda onları ciddi COVID-19 için yüksek risk altına sokan komorbiditeleri vardı, ancak ciddi bir vaka kaydedilmedi.

Halihazırda "hafif ila orta" COVID semptomları olanları tedavi etmedeki etkinliğini test etmek için yapılan bir başka deneme, 600 mg IM dozunun ciddi hastalık veya ölüm geliştirme riskini yüzde 88 oranında azalttığını gösterdi.

University College London'da yoğun bakım tıbbı profesörü Hugh Montgomery, "Bu zorlayıcı sonuçlar, bu uzun etkili antikor kombinasyonunun savunmasız hastalarıma nihayet günlük yaşamlarına acilen geri dönmeleri için ihtiyaç duydukları uzun süreli korumayı sağlayabileceğine dair bana güven veriyor " dedi.

AstraZeneca, her iki araştırmanın tam sonuçlarının hakemli bir tıp dergisinde yayınlanmak üzere sunulacağını söyledi.