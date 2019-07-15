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Bir doktor 6 meslek... Şimdi yedinci üniversite için hazırlanıyor
Bursa'da aile hekimi olan Taner Ödemiş'in okuma azmi, hayran bırakıyor. 6 üniversite bitiren Ödemiş, 7'ncisini okumak için sınava girdi
Bir doktor 6 meslek... Şimdi yedinci üniversite için hazırlanıyor
15 Temmuz 2019 - DHA
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Atıcılar Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimliği yapan 30 yıllık doktor Taner Ödemiş'in okuma azmi hiç bitmedi.

Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünden mezun olan Ödemiş, 7'nci diplomasını almak için Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girdi.

Sınavdan iyi bir sonuç alması durumunda hukuk okumak istediğini söyleyen Ödemiş, şöyle konuştu:

"İnegöl Devlet Hastanesi'nde idarecilik yaparken işletme bilgisine ihtiyacım oldu. Bu nedenle Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdim ve bu bölüm üzerine Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Yine idarecilik dönemimde bilgisayar programlarında sıkıntı yaşadığımı fark edince, Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümünü bitirdim. Ardından sağlık hukuku alanında bilgi sahibi olmak için Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünü bitirdim. Çocuklarımın biri mimar oldu, diğeri de mimarlık son sınıfta. Bu nedenle emlakçılık okumak istedim, bu sene de o bitiyor."

"Gençlere örnek olmak istiyorum"

Sağlık hukuku konusunda Türkiye'de eksikliklerin olduğunu belirten Ödemiş, "Adalet bölümünü bitirdikten sonra DGS'ye girdim, puanım yeterli olursa Hukuk Fakültesi'ni de bitirmek istiyorum. Okuduğum bölümler iş hayatımda da, sosyal hayatımda da faydalı oluyor. Özellikle çalıştığım bölgede üniversite okuma oranı düşük. Onlara da bu şekilde örnek olmaya çalışıyorum" dedi.

Taner Ödemiş, bundan sonra tarih bölümü okuyabileceğini söyleyerek, ''Belki sosyal faaliyetler için tarih okuyabilirim. Mesela ben Makedonya Arnavutluk Kosova Göçmenleri Derneği (MAK-DER) başkanıyım. O bölgedeki tarihsel süreç ve gelişimlerde bazı bilgilere ihtiyaç olursa, tarih de okuyabilirim" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

aile hekimi tip fakultesi taner odemis

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