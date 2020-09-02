Bir doktor daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti!

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02 Eylül 2020 16:20
İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Adana'da çalışan meslektaşımız Dr. Mehdi Tasouji'yi de Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle kaybettik. Tam "Söz Bitti" derken bir daha eksildik. #Ölüyoruz
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