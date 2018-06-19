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Bir günde 30'dan fazla kalbi durdu...İlk defa uygulanan yöntemle hayata tutundu
Kalp krizi geçiren ve günde 30’dan fazla kalbi duran Ayhan Kızıl, Aydın’da ilk defa uygulanan elektrofizyolojik yöntemle sağlığına kavuşturuldu
Bir günde 30'dan fazla kalbi durdu...İlk defa uygulanan yöntemle hayata tutundu
19 Haziran 2018 -
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Kalp krizi geçirerek Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji kliniğine başvuran Ayhan Kızıl’ın kalbi kriz tedavisi sürecinde 30 kez durup tekrar çalıştırıldı. Ölümcül ritim bozukluğu fırtınası (VT/VF fırtınası) gelişmesi üzerine özel bir hastaneye sevk edilen Kızıl, yapılan tetkikler sonrası hasta acilen ritim bozukluğu tedavisi için elektrofizyolojik çalışma işlemine alındı. Yaklaşık 3,5 saat süren operasyonu gerçekleştiren Uzm. Dr. İbrahim Kocaoğlu, işlem sonrası hastadaki ritim bozukluğunun başarılı bir şekilde tedavi edildiğini kaydetti. İşlem sonrası 1 gün yoğun bakımda izlenen hasta, ertesi gün taburcu edildi. 

Aydın’da ilk kez uygulanan bu işlem hakkında bilgi veren Uzm. Dr. İbrahim Kocaoğlu, “Hastamızda bulunan ritim bozukluğu, tüm ritim bozuklukları arasındaki en kompleks ve en ölümcül ritim bozukluğudur. Tedavi edilmediği takdirde ölüm riski çok yüksektir. Biz de ekip olarak Aydın’da ilk defa uygulanan bu tedavi ile hastanın sağlığına kavuşmasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz” dedi. 

Sağlığına kavuşan Ayhan Kızıl ise, işlemi gerçekleştiren kardiyoloji doktorlarına ve ekibine teşekkür etti. 

Anahtar Kelimeler:

kalp krizi kardiyoloji ibrahim kocaoglu

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