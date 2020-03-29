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Bir hafta önce Kovid19 pozitif çıkmıştı: İlknur hemşire koronavirüsü yendi
İstanbul Pendik'te yaşayan ve geçtiğimiz günlerde bir video paylaşarak korona virüsüne yakalandığını açıklayan Kütahyalı İlknur hemşire, bu kez yayınladığı video ile virüsü yendiğini açıkladı.
Bir hafta önce Kovid19 pozitif çıkmıştı: İlknur hemşire koronavirüsü yendi
29 Mart 2020 12:14 -
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İstanbul Pendik'te yaşayan ve geçtiğimiz günlerde bir video paylaşarak korona virüsüne yakalandığını açıklayan Kütahyalı İlknur hemşire, bu kez yayınladığı video ile virüsü yendiğini açıkladı.

Paylaştığı video ile virüsü yendiğini açıklayan İlknur hemşire, "Ben kazandıysam hepimiz kazanırız" dedi. İlknur hemşire yayınladığı videoda, "Bir hafta önce Kovid19 virüsü testimin pozitif çıktığını sizlerle paylaşarak hepinizi üzmüştüm. Bugün ise müjdemi veriyorum. Ben o yeşil minik canavarı yendim. Bir hemşire olarak ben bu virüsü yendim ve bu savaşın kazananı ben oldum. Bu zorlu süreçte yanımda olan herkesten Allah razı olsun. Şu an taburcu oldum ve evimdeyim. Evimde karantina sürecim devam edecek. Kurallara evimden uymaya devam edeceğim. Allah hepinizden razı olsun. Ben kazandıysam hepimiz kazanırız. Asla pes etmek yok. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:

istanbul ilknur hemsire kovid19

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